Római pride: felháborodtak az olaszok a pazarláson

Botrányoktól és visszaélésektől hangos az idei római pride. A hétvégén megrendezett szivárványos felvonuláson történtekről napok óta cikkezik az olasz sajtó – hívta fel rá a figyelmet az Origó.

Óriási felháborodást váltott ki, hogy Roberto Gualtieri főpolgármester a fővárosiak pénzét a pride támogatására fordította.

Egészen pontosan 80 ezer eurót különített el a gyűlölködő, blaszfém, a politikusokat gyalázó rendezvényre

– írják az olasz jobboldali lapok. Azt is botrányosnak tartják, hogy a Róma Pride finanszírozásáról gyorsított eljárásban, május 29-én született döntés két héttel az esemény megrendezése előtt, anélkül, hogy megvitatásra került volna. A jobbközép kormánypártok felháborodásukat fejezték ki, amiért közpénzt politikai és ideológiai ihletésű programra fordítottak.

Semmiképpen sem lehet közhasznú rendezvénynek nevezni, ahol Giorgia Meloni miniszterelnököt szexista sértésekkel illették, a zsidókat aljas vádakkal rágalmazták, az egyház ellen súlyos sértéseket és szlogeneket ordítoztak.

A magyar kormányt is támadások érték.

A jobboldal úgy véli, a gyűlölködő pride helyett szolgáltatásokra, a közbiztonság megerősítésére, a tömegközlekedés javítására kellett volna fordítani a pénzeket. A felvonulás nem a rómaiakat képviselte, hanem egy ideológiai és politikai militáns kisebbséget.

Felhívták a figyelmet, arra is, hogy az évek óta megrendezésre kerülő pride valójában több százezer eurót felemésztő üzletág, ahol nehéz kimutatni, hová folynak be pontosan a pénzek. A baloldali városvezetés azzal indokolta a döntést, hogy logisztikai és világítási eszközökkel segítették a felvonulást, amit más megmozdulás esetén is megtesznek.

A budapesti pride betiltásáról is cikkezett korábban az olasz sajtó. Úgy vélik, Orbán Viktor most is véghezviszi célkitűzéseit, ahogyan azt 2021-ben a gyermekvédelmi törvény kapcsán tette. Nem az a típusú politikus, aki a brüsszeli nyomásgyakorlás előtt meghátrál.

