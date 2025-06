Vlagyimir Putyin: A „piszkos bomba” bevetése Kijev utolsó hibája lenne

Elmondta, hogy Oroszországnak nem célja a határ menti 10-12 kilométeres biztonsági övezet kialakítása során az ukrajnai Szumi város elfoglalása, de ezt a lehetőséget nem lehet kizárni. Vlagyimir Putyin hozzátette, nem akarja, hogy kijelentései „militarisztikusnak” tűnjenek. – Végül is Moszkva többször is megpróbált megállapodásra jutni a különleges katonai művelet minden szakaszában. Kijev pedig már beleegyezett a 2022-es isztambuli megállapodások aláírásába. Putyin még Zelenszkijjel is találkozni készült, de mindent meghiúsított a nyugati beavatkozás – jegyezte meg.

Sokszor elmondtam, hogy szerintem az orosz és az ukrán nép valójában egy nép. Ebben az értelemben egész Ukrajna a miénk – fogalmazott Vlagyimir Putyin

Fotó: AFP

