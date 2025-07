Migrációs megállapodást kötött Starmer és Emmanuel Macron

Új szintre emelte együttműködését a brit és a francia kormány. Keir Starmer és Emmanuel Macron Londonban jelentette be, hogy „egy be, egy ki” elv alapján migrációs egyezményt kötnek. A megállapodás értelmében az Egyesült Királyság évente több ezer illegális bevándorlót küldhet vissza Franciaországba, cserébe legális, családi kapcsolattal rendelkező menedékkérőket fogad be. Az egyezmény célja az embercsempészbandák üzleti modelljének megtörése, közölték.

Keir Starmer és Emmanuel Macron megegyezett

Fotó: AFP

