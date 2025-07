Fény derült a legénység sorsára, amelyet megtámadtak a húszik

Környezeti katasztrófa fenyeget

A támadás azonban nem csak emberéleteket követelt. Műholdfelvételek szerint a Eternity C körüli olajfolt mintegy 80 kilométer hosszúra nyúlt, míg a Magic Seas süllyedési helyénél 65 kilométeres szennyeződés keletkezett, hívta fel a figyelmet Wim Zwijnenburg, a holland PAX békeszervezet elemzője. Az olaj a hajók meghajtásához szükséges üzemanyagtartályokból szivárgott ki, veszélyeztetve az eritreai vizek ökoszisztémáját, beleértve a korallzátonyokat és természetvédelmi területeket is. Korábbi tengeri katasztrófákhoz hasonlóan a szennyezés egy része idővel elpárologhat, de a környezetre gyakorolt hatás így is tartós lehet.