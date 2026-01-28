Algéria jelentős reformok időszakát éli

Algéria Afrika legnagyobb országa, amely több mint 1600 km hosszú mediterrán partszakasszal rendelkezik. Turisztikai és kulturális gazdagsága, valamint a helyiek vendégszeretete lenyűgözi a látogatókat. Algéria lélegzetelállító tájakat tár elénk, mint a Földközi-tenger türkizkék vize, a napsütötte partok, a zöldellő hegyek, a kanyargós folyók és a végtelen szaharai táj, ahol a világ legszebb naplementéje látható.

Algéria az egymást követő civilizációk bölcsője és világszerte elismert, kifinomult kulináris hagyományok földje, ahol a kuszkusz, az asztalok királya, vetélkedik a tradicionális finomságokkal.

Számos algériai étel és sütemény egyébként továbbra is a dobogó legfelső fokán áll a MENA régióban az »Atlas Taste« szerint

Számos algériai étel és sütemény egyébként továbbra is a dobogó legfelső fokán áll a MENA régióban az »Atlas Taste« szerint. Hazám minden szeglete egyedi bájjal rendelkezik, amely elmesél egy történetet, ami álmodozásra készteti a látogatót.

Algéria regionális hatalom is, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból. Afrika kapuja, a kontinens harmadik legnagyobb gazdasági ereje, és feltörekvő gazdaság, amely kedvező környezetet biztosít a stratégiai partnerségekhez és a fenntartható beruházásokhoz.

A köztársasági elnök, Abdelmadjid Tebboune irányítása alatt országunk jelentős reformok időszakát éli, legyen szó a gazdasági diverzifikációról, az üzleti környezet javításáról, a beruházások megkönnyítéséről, a fiatal vállalkozók támogatásáról, vagy a polgárok életminőségének javításáról. Mindezen erőfeszítések biztató fejlődési mutatókban tükröződnek: szilárdabb és diverzifikáltabb gazdaság, gyorsuló energetikai átmenet, modern infrastruktúra, valamint egy vállalkozói szellemben és innovációban megerősödő ifjúság. Ezenfelül, Algéria a szabadságért vívott harcáról ismert vezető hatalom, amely világszerte elismert tapasztalattal rendelkezik a közvetítés, a konfliktusok békés rendezése, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem terén, továbbá nemzetközi elismertségnek örvend az egyetemes elvek és értékek tiszteletben tartását illetően. Ebben a pozitív fejlődési kontextusban kívánja Algéria tovább erősíteni a Magyarországgal való együttműködését a barátság, a kölcsönös tisztelet és konstruktív partnerség szellemében.

– Számos konfliktus sújtja a világot, az orosz–ukrán háború Magyarország szomszédságában már csaknem négy éve dúl. Magyarország következetesen a béke pártján áll. Algéria hogyan áll a kérdéshez ?

– Algériát továbbra is mélyen aggasztja a konfliktus elhúzodása és annak súlyos következményei a közvetlenül érintett országokra, az európai kontinensre és az egész világra nézve. Úgy véljük, hogy a párbeszéd és a diplomáciai tárgyalások jelentik az egyetlen eszközt a konfliktus igazságos és tartós megoldásának eléréséhez. Algéria felszólított a további eszkaláció megfékezésére és a diplomáciai kezdeményezések támogatására, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveire támaszkodva. Az algériai álláspont olyan politikai és békés megoldást részesít előnyben, amely figyelembe veszi a konfliktus mélyen gyökerező okait és valamennyi érintett fél biztonsági aggályait. Ebbe a szellembe illeszkedett az a kezdeményezés is, amelyet a köztársasági elnök, Abdelmadjid Tebboune úr javasolt a két fél közötti közvetítésre, az Algériát a két országgal összekötő történelmi kapcsolatokra támaszkodva.

– Magyarország számára Afrika stabilitása is kiemelten fontos. Ön hogy látja, mi lesz Nyugat-Szahara sorsa?

– Valóban, Magyarország hozzájárul Afrika stabilitásához. Részt vesz többek között az ENSZ Nyugat-szaharai Népszavazási Missziójában (MINURSO), amelyet 1991-ben hoztak létre. Az észak-afrikai régió stabilitára leselkedő egyik veszélyt a Nyugat-Szahara 50 éve tartó Marokkó általi megszállása jelenti, amelyet „Afrika utolsó gyarmataként” tartanak számon. Nyugat-Szahara továbbra is szerepel az ENSZ azon 17 területet tartalmazó listáján, amelyeket még fel kell szabadítani a gyarmati uralom alól. Forradalmi örökségéhez hűen Algéria mindig is támogatta az igazságos ügyeket és a megszállás alatt élő népeket az önrendelkezésért folytatott harcukban, a nemzetközi joggal összhangban. Emellett befogadja a marokkói megszálló által elkövetett bűncselekmények és atrocitások elől elmenekülő nyugat-szaharai menekülteket. Az ENSZ Közgyűlésének és Biztonsági Tanácsának éves szinten elfogadott határozatai is megerősítik a nyugat-szaharai nép elidegeníthetetlen és elévülhetetlen önrendelkezési jogát, amelyet semmiféle olyan jellegű manőver nem kérdőjelezhet meg, amely a » gyarmati kész tények « rákényszerítésére irányul. Sőt, a marokkói megszálló média-propagandájával ellentétben az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi, 2797. számú határozata 2026. október 31-ig meghosszabbította a MINURSO mandátumát, és fenntartotta annak feladatát, amely a »nyugat-szaharai önrendelkezési népszavazás« megszervezése. Ugyanez a határozat megerősíti Nyugat-Szahara népének elidegeníthetetlen önrendelkezési jogát, és hangsúlyozza a kölcsönösen elfogadható politikai megoldás szükségességét. A határozat egyetlen ponton sem hagyta jóvá az autonómia terv végrehajtását, amelyet csak az egyik lehetséges megoldásnak tekint a sok közül. Bizonyíték erre, hogy a határozat kifejezetten arra ösztönzi a konfliktusban részt vevő feleket, hogy nyújtsanak be olyan javaslatokat, amelyek elősegíthetik a konfliktus kölcsönösen elfogadható, végleges megoldását.

Borítókép: Adel Talbi Algéria magyarországi nagykövete (Fotó: Algéria Nagykövetség)