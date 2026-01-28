Algéria jelentős reformok időszakát éli

Algéria Afrika legnagyobb országa, amely több mint 1600 km hosszú mediterrán partszakasszal rendelkezik. Turisztikai és kulturális gazdagsága, valamint a helyiek vendégszeretete lenyűgözi a látogatókat. De Algéria regionális hatalom is, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból – mondta el lapunknak Algéria magyaroroszági nagykövete. Adel Talbi beszélt az algériai–magyar kapcsolatokról, az együttműködési lehetőségekről, és aktuális biztonsági, politikai és gazdasági kérdésekről is.
– Néhány hónapja adta át nagyköveti megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnök úrnak. Algéria nagyköveteként milyen tervekkel, milyen küldetéssel érkezett vissza hazánkba, hiszen évekkel ezelőtt már teljesített itt külszolgálatot?
– Visszatérni Magyarországra mély érzéseket ébresztett bennem, magyar barátaink emberi értékei változtalanok maradtak. Őszinte melegségük és töretlen jóindulatuk valódi kiváltsággá teszik itteni munkámat. 2025. június 16-án adtam át megbízólevelemet Őexcellenciája Sulyok Tamás úrnak, Magyarország köztársasági elnökének, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy átadhattam részére Őexcellenciája Abdelmadjid Tebboune, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökének testvéri és szívélyes üdvözletét. Lehetőségem nyílt továbbá arra is, hogy megbeszélést folytassak vele a két országot összekötő, hagyományosan kiváló baráti kapcsolatokról, és együttműködés elmélyítésének lehetőségeiről, amelyre számos lehetőség van. Küldetésem célja az algériai és a magyar népet összekötő történelmi örökség megerősítése, valamint új dinamikát adni a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak, különösképp azért, mivel stratégiai komplementaritás köti össze a két országot: Algéria és Magyarország geogazdasági helyzete ugyanis hasonló. Algéria afrikai kontinentális központként, Magyarország pedig közép-európai gazdasági tengelyként működik.
– Ahogy ön is említette, Algéria és Magyarország diplomáciai kapcsolatai hosszú időre nyúlnak vissza, milyennek tartja most a kapcsolatot? Miben látja a fejlődési lehetőséget?
– Az Algéria és Magyarország közötti kapcsolatok a függetlenségért és a szabadságért folytatott küzdelem közös történelmére épülnek. Algéria soha nem fogja elfelejteni azt a támogatást, melyet Magyarország a forradalma során számára nyújtott, sem azt a hozzájárulást, melyet a függetlensége elnyerését követően nemzeti kapacitásai megerősítéséhez kapott, ahogy arról azt az Algírban található magyar mérnökök által tervezett Július 5-i Stadion (Stade du 5-Juillet) is tanúskodik. Az 1962-ben a kölcsönös tiszteletre alapozott kapcsolatok az évek során folyamatosan fejlődtek a különböző politikai–gazdasági területeken, beleértve a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, az erdészetet, a sportot, a kultúrát, az egyetemi együttműködést és a turizmust.
A tendencia az, hogy ezt az együttműködést olyan ágazatokra is kiterjesszük, amelyek teljes mértékben tükrözik a két országban rejlő potenciált, mint például a feldolgozóipar, a gyógyszeripar, az automatizálás, valamint a kulturális és tudományos területek. Továbbá, Afrika első számú földgáztermelőjeként, és a megújuló energiaforrások, valamint a zöld hidrogén terén jelentős potenciál birtokában, Algéria kulcsszerepet játszhat Magyarország energiaellátási forrásainak diverzifikálására irányuló stratégiájában egyaránt.
A Gazdasági Vegyes Bizottság 4. ülése, amelyre Algírban került sor néhány hete, fontos mérföldkövet jelentett a kétoldalú együttműködés állapotának mélyreható áttekintése és az eddig elért eredmények kiértékelése szempontjából. Megbeszélések folynak a két ország illetékes hatóságai között az Air Algérie légitársaság Covid-19 világjárvány idején felfüggesztett Algír–Budapest járatának újbóli megnyitása érdekében. Ez a lépés közös szándékról tanúskodik a zavartalan utazás helyreállítása, a gazdasági kapcsolatok fellendítése, valamint a turisztikai és kereskedelmi tevékenységek megerősítése érekében és annak megvalósulása erős üzenettel bírna kétoldalú együttműködésünk dinamikája tekintetében.
– Sok algériai hallgató tanul magyar egyetemeken, akiknek külön elismerését fejezte ki. Melyek a leginkább keresett szakok és hány diáknak van erre lehetősége? Úgy látja, ez tovább erősítheti a két ország közötti együttműködési lehetőségeket?
– Évente érkeznek algériai diákok magyar egyetemekre, többek között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében, hogy tanulmányokat folytassanak természettudományi, orvosi, gazdasági és kereskedelmi, politikai, társadalomtudományi, gépész- és villamosmérnöki, informatikai és információtechnológiai szakokon. Algéria szintén arra készül, hogy 30 ösztöndíjat kínáljon fel magyar jelölteknek. Ezzel kapcsolatosan hamarosan megállapodás kerül aláírása, amely 5 ösztöndíjat biztosít majd arab nyelvű képzésre, 20 ösztöndíjat egyetemi tanulmányokra és 5 ösztöndíjat doktori képzésre minden szakterületen. Itt meg kell említenem a „Study in Algeria” platformot, amely lehetőséget kínál a magyar diákoknak, hogy Algériában folytassák tanulmányaikat, az ország 130 nyilvános és magán egyetemének és felsőoktatási intézményének egyikén, melyek mindegyike nemzetközi státusszal rendelkezik, az ország egész területén. Ez a hallgatói mobilitás – amely megerősíti a hálózatépítést, a közös kutatásokat és a kulturális párbeszédet – kulcsfontosságú eszköz a kétoldalú együttműködés további fejlesztése szempontjából.
– Miben látja a hasonlóságot országaink között?
– Algéria és Magyarország mély büszkeséggel viseltetnek identitásuk, méltóságuk és történelmük iránt. Mindkét ország jelentős megpróbáltatásokon ment keresztül, amelyek formálták népeik jellemét és megerősítették nemzeti szuverenitáshukhoz való ragaszkodását. Ez a bátorságból és kitartásból táplálkozó közös emlékezet, valamint a víziók és törekvések egybeesése ma a hagyományok tiszteletének kultúráját táplálja, és hozzájárul ahhoz, hogy szilárd alapot teremtsen az őszinte párbeszédhez és a tartós együttműködéshez mindkét ország javára. A területi integritás tiszteletben tartása, a konfliktusok békés rendezése és az államok belügyeibe való be nem avatkozás közös pontot jelentenek Algéria és Magyarország között. A két ország álláspontja egybeesik továbbá a hagyományos család és a gyermekek védelmével kapcsolatos értékek tekintetében, valamint hasonló kihívásokkal néznek szembe az illegális migráció, a terrorizmus, valamint a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem terén.
– Hogyan látja Algéria politikai, gazdasági helyzetét Afrikában és az Európai Unióval való viszonyban?
Algéria a harmadik gazdasági nagyhatalom Afrikában. Manapság Algériát stabil afrikai szereplőként és Európa megbízható és biztos energetikai partnereként tartják számon. Az Afrikai Unió alapító tagjaként Algéria továbbra is vezető szerepet játszik az »afrikai problémákra afrikai megoldások« elvének előmozdításában, valamint a béke, az egység, a szolidaritás és az afrikai országok közötti együttműködés megerősítésében. Algéria következetesen kiáll az afrikai országok emancipációja és függetlensége mellett, és mindig is képviselte Afrika hangját a nemzetközi színtéren, védelmezve – többek között – a kontinens méltányos képviseletét a nemzetközi intézményekben.
Pánafrikai elkötelezettségéhez hűen, Algéria tovább erősíti központi szerepét az afrikai integrációs folyamatban, számos strukturális projekten keresztül. Ezek közé tartozik a Nigériát Nigeren és Algérián keresztül Európával összekötő Transzszaharai Gázvezeték (TSGP), valamint a 10 000 km hosszú Transzszaharai Út, amely hat országot (Algéria, Tunézia, Mali, Niger, Csád és Nigéria) kapcsol össze. Ugyancsak ide tartozik a Tindúf–Zuerát útvonal (Mauritánia), amelyek biztosítják a Száhel-övezet elszigeteltségének megszüntetését és az afrikai országok közötti kereskedelem fejlődését. Ehhez társul még a Transzszaharai Optikai Gerincvezeték projekt is, amely hat országot (Algéria, Niger, Nigéria, Csád, Mali és Mauritánia) köt össze, melynek célja a kontinens konnektivitásának és digitális fejlődésének megerősítése. A 2025. szeptember 4. és 10. között megrendezett 4. Intra-afrikai Kereskedelmi Vásárnak (IATF 2025) otthont adva országommegerősítette történelmi elkötelezettségét az afrikai integráció kiépítése és az afrikai országok közötti kereskedelem ösztönzése iránt, egy számos kihívással teli környezetben. Az afrikai gazdasági integráció iránti elkötelezettsége jegyében Algéria létrehozta az Algériai Nemzetközi Együttműködési Ügynökséget a Szolidaritásért és Fejlesztésért, az afrikai fejlesztési projektek finanszírozása céljából. Algéria az elsők között volt az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Övezet (ZLECAf) tagállamai között, amely eltörölt minden tarifális korlátot ebben a térségben, az afrikai országok közötti kereskedelem ösztönzése érdekében.
Számos európai országgal fenntartott kapcsolataiban, Algéria továbbra is elengedhetetlen, megbízható és biztos partner, különösen a biztonság és az energetika területén. Algéria az EU harmadik legnagyobb földgázszállítója, az Unió teljes földgázimportjának körülbelül 12 százalékát biztosítja. Ami Algéria és az EU kapcsolatait illeti, azok évek óta stratégiai partnerségen alapulnak, amelynek keretét a 2002-ben aláírt, és 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett Társulási Megállapodás adja. Ez a megállapodás számos területet felölel: politikai, biztonsági, gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi, valamint felsőoktatási, tudományos és technológiai területeket. Emellett magas szintű párbeszédet is létrehoz a regionális biztonságról, a terrorizmus elleni küzdelemről és az energiáról. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdasági környezet gyors változása, valamint az Algériában megkezdett mélyreható átalakulások és nagyszabású reformok ma már szükségessé teszik a megállapodás felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az megteremtse a tőle elvárt egyensúlyt.
A ma már diverzifikáltabb algériai gazdaságban a szénhidrogén-szektoron kívüli export számos területen növekszik, mint például a mezőgazdaság, a cement, az ércek vagy az élelmiszeripari termékek. Ebből a szempontból az EU-val kötött Társulási Megállapodás felülvizsgálata kétségtelenül tovább erősítené a kölcsönösen előnyös (win-win) elvet, azáltal, hogy hozzáigazítják azt a két partner jelenlegi képességeihez és teljesítményéhez.
– Visszatérve az algériai–magyar kapcsolatokra. Hogyan mutatná be az országát a magyaroknak?
– Algéria, amelyet az a megtiszteltetés ér, hogy képviselhetek, egy teljes átalakulásban lévő ország, figyelemre méltó gazdagsággal és lehetőségekkel, ahol az évezredes történelem, a kulturális sokszínűség és a modernizáció iránti akarat harmonikusan találkoznak egymással. Algéria szépsége egyetemes értékű örökségében fejeződik ki, amelyet az UNESCO is elismer, tanúskodva ezzel civilizációnk mélységéről, valamint hatalmas területünk gazdagságáról és sokszínűségéről.
Algéria Afrika legnagyobb országa, amely több mint 1600 km hosszú mediterrán partszakasszal rendelkezik. Turisztikai és kulturális gazdagsága, valamint a helyiek vendégszeretete lenyűgözi a látogatókat. Algéria lélegzetelállító tájakat tár elénk, mint a Földközi-tenger türkizkék vize, a napsütötte partok, a zöldellő hegyek, a kanyargós folyók és a végtelen szaharai táj, ahol a világ legszebb naplementéje látható.
Algéria az egymást követő civilizációk bölcsője és világszerte elismert, kifinomult kulináris hagyományok földje, ahol a kuszkusz, az asztalok királya, vetélkedik a tradicionális finomságokkal.
Számos algériai étel és sütemény egyébként továbbra is a dobogó legfelső fokán áll a MENA régióban az »Atlas Taste« szerint. Hazám minden szeglete egyedi bájjal rendelkezik, amely elmesél egy történetet, ami álmodozásra készteti a látogatót.
Algéria regionális hatalom is, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból. Afrika kapuja, a kontinens harmadik legnagyobb gazdasági ereje, és feltörekvő gazdaság, amely kedvező környezetet biztosít a stratégiai partnerségekhez és a fenntartható beruházásokhoz.
A köztársasági elnök, Abdelmadjid Tebboune irányítása alatt országunk jelentős reformok időszakát éli, legyen szó a gazdasági diverzifikációról, az üzleti környezet javításáról, a beruházások megkönnyítéséről, a fiatal vállalkozók támogatásáról, vagy a polgárok életminőségének javításáról. Mindezen erőfeszítések biztató fejlődési mutatókban tükröződnek: szilárdabb és diverzifikáltabb gazdaság, gyorsuló energetikai átmenet, modern infrastruktúra, valamint egy vállalkozói szellemben és innovációban megerősödő ifjúság. Ezenfelül, Algéria a szabadságért vívott harcáról ismert vezető hatalom, amely világszerte elismert tapasztalattal rendelkezik a közvetítés, a konfliktusok békés rendezése, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem terén, továbbá nemzetközi elismertségnek örvend az egyetemes elvek és értékek tiszteletben tartását illetően. Ebben a pozitív fejlődési kontextusban kívánja Algéria tovább erősíteni a Magyarországgal való együttműködését a barátság, a kölcsönös tisztelet és konstruktív partnerség szellemében.
– Számos konfliktus sújtja a világot, az orosz–ukrán háború Magyarország szomszédságában már csaknem négy éve dúl. Magyarország következetesen a béke pártján áll. Algéria hogyan áll a kérdéshez ?
– Algériát továbbra is mélyen aggasztja a konfliktus elhúzodása és annak súlyos következményei a közvetlenül érintett országokra, az európai kontinensre és az egész világra nézve. Úgy véljük, hogy a párbeszéd és a diplomáciai tárgyalások jelentik az egyetlen eszközt a konfliktus igazságos és tartós megoldásának eléréséhez. Algéria felszólított a további eszkaláció megfékezésére és a diplomáciai kezdeményezések támogatására, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveire támaszkodva. Az algériai álláspont olyan politikai és békés megoldást részesít előnyben, amely figyelembe veszi a konfliktus mélyen gyökerező okait és valamennyi érintett fél biztonsági aggályait. Ebbe a szellembe illeszkedett az a kezdeményezés is, amelyet a köztársasági elnök, Abdelmadjid Tebboune úr javasolt a két fél közötti közvetítésre, az Algériát a két országgal összekötő történelmi kapcsolatokra támaszkodva.
– Magyarország számára Afrika stabilitása is kiemelten fontos. Ön hogy látja, mi lesz Nyugat-Szahara sorsa?
– Valóban, Magyarország hozzájárul Afrika stabilitásához. Részt vesz többek között az ENSZ Nyugat-szaharai Népszavazási Missziójában (MINURSO), amelyet 1991-ben hoztak létre. Az észak-afrikai régió stabilitára leselkedő egyik veszélyt a Nyugat-Szahara 50 éve tartó Marokkó általi megszállása jelenti, amelyet „Afrika utolsó gyarmataként” tartanak számon. Nyugat-Szahara továbbra is szerepel az ENSZ azon 17 területet tartalmazó listáján, amelyeket még fel kell szabadítani a gyarmati uralom alól. Forradalmi örökségéhez hűen Algéria mindig is támogatta az igazságos ügyeket és a megszállás alatt élő népeket az önrendelkezésért folytatott harcukban, a nemzetközi joggal összhangban. Emellett befogadja a marokkói megszálló által elkövetett bűncselekmények és atrocitások elől elmenekülő nyugat-szaharai menekülteket. Az ENSZ Közgyűlésének és Biztonsági Tanácsának éves szinten elfogadott határozatai is megerősítik a nyugat-szaharai nép elidegeníthetetlen és elévülhetetlen önrendelkezési jogát, amelyet semmiféle olyan jellegű manőver nem kérdőjelezhet meg, amely a » gyarmati kész tények « rákényszerítésére irányul. Sőt, a marokkói megszálló média-propagandájával ellentétben az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi, 2797. számú határozata 2026. október 31-ig meghosszabbította a MINURSO mandátumát, és fenntartotta annak feladatát, amely a »nyugat-szaharai önrendelkezési népszavazás« megszervezése. Ugyanez a határozat megerősíti Nyugat-Szahara népének elidegeníthetetlen önrendelkezési jogát, és hangsúlyozza a kölcsönösen elfogadható politikai megoldás szükségességét. A határozat egyetlen ponton sem hagyta jóvá az autonómia terv végrehajtását, amelyet csak az egyik lehetséges megoldásnak tekint a sok közül. Bizonyíték erre, hogy a határozat kifejezetten arra ösztönzi a konfliktusban részt vevő feleket, hogy nyújtsanak be olyan javaslatokat, amelyek elősegíthetik a konfliktus kölcsönösen elfogadható, végleges megoldását.
Borítókép: Adel Talbi Algéria magyarországi nagykövete (Fotó: Algéria Nagykövetség)
