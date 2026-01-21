SvédországIrakbűnbanda

Irakban kapták el a svédországi tömeggyilkosságok felelősét

Nemzetközi rendőri együttműködés révén sikerült csapást mérni a svédországi közbiztonságot rettegésben tartó bűnözői hálózatokra. Irakban elfogták a hírhedt Foxtrot klán egyik kulcsfiguráját, a mindössze 21 éves Ali Shehabot. A férfi, aki szerepel az Europol legkeresettebb bűnözőinek listáján, a gyanú szerint külföldről irányította a svédországi leszámolásokat és bérgyilkosságokat.

Svédországban lassan mindennapossá válnak a robbantások és lövöldözések, amelyek hátterében a migrációs hátterű bűnbandák véres területfoglaló harcai állnak. Most azonban komoly sikert könyvelhet el a svéd igazságszolgáltatás: Irakban rendőrkézre került Ali Shehab, a Foxtrot nevű bűnszervezet egyik legbefolyásosabb vezetője. Az Aftonbladet értesülései szerint a letartóztatásra még decemberben került sor, ám a hír csak most látott napvilágot – írja az Origo.

Svédország miniszterelnöke, Ulf Kristersson is megszólalt az Irakban elfogott bandavezér ügyében. Fotó: AFP

Petra Lundh svéd országos rendőrfőkapitány a TT hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette: Shehab a bűnszervezet hierarchiájának csúcsán, közvetlenül a legfőbb vezér mellett foglalt helyet.

Ez a személy gyilkosságok megrendelője volt. Irakból irányította ezeket a megbízásokat

– fogalmazott a főkapitány.

A gyanú szerint a fiatal bűnöző keze van többek között a tavalyi gavlei tömeges lövöldözésben, valamint a 2023 nyarán a stockholmi Farsta kerületben elkövetett mészárlásban is. A svéd bíróságok a távollétében már több esetben is letartóztatási parancsot adtak ki ellene gyilkosságra való felbujtás és emberölés előkészülete miatt.

Az elfogás hátterében a svéd és az iraki hatóságok közötti szorosabb együttműködés áll. Stefan Hector rendőrfőkapitány-helyettes stratégiai áttörésnek nevezte az akciót, hangsúlyozva, hogy a svéd rendőrség tudatosan építette ki a kapcsolatait a külföldi társszervekkel, hogy a határokon átnyúló bűnözést megfékezze.

Azt mondtuk az irakiaknak: szeretnénk, ha elfognák és kiadnák ezt a személyt, de ha ez nem lehetséges, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ő Iraknak is problémát jelent

– magyarázta Hector.

Mivel Shehab svéd és iraki állampolgársággal is rendelkezik, kiadatása jogi akadályokba ütközhet, ráadásul az iraki hatóságok helyi bűncselekmények miatt is eljárást indítottak ellene. A svéd rendőrség szerint azonban a legfontosabb cél teljesült: a férfit kivonták a forgalomból, így nem tud további erőszakos cselekményeket szervezni Svédországban.

Végső soron elégedettek vagyunk azzal, hogy rács mögött van

– tette hozzá Hector.

Az eset kapcsán megszólalt Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is, aki kemény üzenetet küldött a külföldre menekült bűnözőknek:

Sehol sincsenek biztonságban. Egyenként fogjuk el a más országokban bujkáló svéd nehézfiúkat.

A kormányfő kiemelte, hogy 2022 óta megduplázódott a külföldön elfogott svéd bűnözők száma, tavaly 280 ilyen eset történt.

Az ügy politikai hullámai is jelentősek. Teresa Carvalho, a szociáldemokraták jogpolitikai szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében követelte, hogy vonják vissza az ilyen bűnözők svéd állampolgárságát.

A szociáldemokraták el akarják venni a kettős állampolgárságú bandavezérek útlevelét, akik bombamerényletekkel és lövöldözésekkel terrorizálják Svédországot

– írta.

 

