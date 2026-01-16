Szijjártó Péter: Békéscsaba mára nagyon beindult, mivel a magyarok pénzéből Magyarországot fejlesztjük, nem Ukrajnát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Marzek Kner Packaging Kft. újabb beruházásának átadásán arról tájékoztatott, hogy az osztrák csomagolóanyag-gyártó vállalat összesen 5,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést az utóbbi években, amihez a kormányzat mintegy másfél milliárd forint támogatást nyújtott, betonbiztossá téve 480 ember munkahelyét.
Beszédében kifejtette, hogy a cég termékeinek több mint fele az exportpiacokon kerül értékesítésre, a gyártás ráadásul a fenntarthatósági szempontok teljes figyelembe vételével zajlik a telephelyen.
A környezettudatos, papíralapú csomagok gyártásának kapacitását növelő beruházás nyomán a vállalat még többet fog exportálni, úgy, hogy közben kevesebb energiát használ fel és a működés kevesebb hulladékkal fog járni
– mutatott rá.
Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy tíz-tizenkét évvel ezelőtt még bántó fejlettségbeli különbség volt az ország keleti és nyugati fele között, de ezt mostanra sikerült felszámolni, így az új stratégiai célkitűzés a déli országrész fejlesztése, és ebben Békés vármegye és Békéscsaba kulcsszerepet tölt be.
A magyar emberek pénzéből Magyarországot, Dél-Magyarországot, azon belül pedig Békéscsabát fejlesztjük. Büszkék vagyunk arra, hogy Békés vármegye az elmúlt időszakban rendkívüli teljesítményt nyújtott. 2014-ben ennek a vármegyének az ipari termelése 450 milliárd forintot jelentett. A tavalyi évben ez majdnem duplájára, már 830 milliárd forintra nőtt
„Hogy valami megindult, az nem fejezi ki kellőképpen azt, ami Békéscsabán történik. Egyszerűen Békéscsaba nagyon beindult az elmúlt években” – folytatta. Majd kiemelte, hogy nemrég a vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházását jelentették be a városban.
Illetve érintette azt is, hogy a munkanélküliség Békés vármegyében tíz év alatt körülbelül a felére csökkent, tíz százalékról öt százalék közelébe, amiben annak is szerepe lehetett, hogy ez idő alatt 49 nagyberuházás jött itt létre állami támogatással, összesen 422 milliárd forint értékben.
