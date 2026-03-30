Brüsszel Orbán Viktor győzelmére készül, már gyártják a bosszúforgatókönyvet

Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy miként lehetne kezelni azt a helyzetet, ha Orbán Viktor újabb választási győzelmet aratna. A Politico beszámolója szerint az uniós intézményekben már konkrét bosszúforgatókönyveket is mérlegelnek arra az esetre, ha a mostani magyar kormány maradna hatalmon. Van, aki már arról beszél, hogy „leveszi a kesztyűt”, mások pedig egyenesen „trójai falónak” nevezik a magyar kormányt.

Brüsszel Orbán Viktor győzelmére készül

A lap szerint az EU vészhelyzeti terveken dolgozik. Több uniós diplomata úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnök, illetve bizonyos esetekben más „problémás” vezetők képesek kisiklatni a blokk működését, ezért új eszközöket keresnek ennek megakadályozására.

A felvetett lehetőségek között szerepel a döntéshozatal módjának átalakítása, uniós források visszatartása, sőt egyesek már a tagság megszüntetésének gondolatát is mérlegelnék.

Magyarország több fontos kérdésben – köztük az Ukrajnának nyújtott hitel ügyében – blokkolta a közös döntéseket. Ezzel a háborúpártiak szerint Orbán Viktor átlépett egy határt. „Senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az európai intézményeket” – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki teljesen elfogadhatatlannak nevezte a magyar álláspontot.