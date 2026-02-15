Veszélybe kerülhet a magyar vétó? – Nagy a tét az ukrán csatlakozás ügyében + videó

Ukrajna uniós integrációjával és Magyarország szerepével kapcsolatban tett közzé bejegyzést és videót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Bejegyzése szerint külső nyomásgyakorlás és akár hazánk szavazati jogának felfüggesztése is napirendre kerülhet.
A budapesti Fidesz frakcióvezetője azt állítja: létezik egy úgynevezett „Zelenszkij-terv”, amelynek célja, hogy Ukrajna már teljes jogú csatlakozása előtt beleszólhasson az uniós döntéshozatalba. Bejegyzésében úgy fogalmaz:
a terv része lehet a részleges tagság bevezetése, vagyis Ukrajna bevonása a döntésekbe még a teljes csatlakozás előtt.
Szerinte ezt követhetné egy „fordított bővítés”, amelyben előbb a politikai integráció valósulna meg, és csak később rendeznék a tagsági jogokat.
A politikus szerint ha ezek az elképzelések vitát váltanának ki, akár a hetes cikkely alkalmazása – vagyis egy tagállam szavazati jogának felfüggesztése – is felmerülhet.
Úgy véli, a magyar vétót akadályként állítják be, és a megoldást egy kormányváltásban látják.
Szentkirályi Alexandra azt is állítja, hogy külső nyomásgyakorlás lehetőségével is számolnak. Hangsúlyozza: Magyarország nem enged a külső nyomásnak, és megvédi saját érdekeit.
Tehát ha egy tagállam nemet mond, és erre a válasz az állam jogainak kinyírása és csökkentése, az még közösség vagy más zsarnokság?
– teszi fel a kérdést a budapesti Fidesz frakcióvezetője.
Bejegyzése végén úgy fogalmaz: „Ezért is a Fidesz a biztos választás.”
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: MTI/EPA/Olivier Hoslet)
