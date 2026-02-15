Veszélybe kerülhet a magyar vétó? – Nagy a tét az ukrán csatlakozás ügyében + videó

Ukrajna uniós integrációjával és Magyarország szerepével kapcsolatban tett közzé bejegyzést és videót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Bejegyzése szerint külső nyomásgyakorlás és akár hazánk szavazati jogának felfüggesztése is napirendre kerülhet.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)

A budapesti Fidesz frakcióvezetője azt állítja: létezik egy úgynevezett „Zelenszkij-terv”, amelynek célja, hogy Ukrajna már teljes jogú csatlakozása előtt beleszólhasson az uniós döntéshozatalba. Bejegyzésében úgy fogalmaz:

a terv része lehet a részleges tagság bevezetése, vagyis Ukrajna bevonása a döntésekbe még a teljes csatlakozás előtt.

Szerinte ezt követhetné egy „fordított bővítés”, amelyben előbb a politikai integráció valósulna meg, és csak később rendeznék a tagsági jogokat.

A politikus szerint ha ezek az elképzelések vitát váltanának ki, akár a hetes cikkely alkalmazása – vagyis egy tagállam szavazati jogának felfüggesztése – is felmerülhet.

Úgy véli, a magyar vétót akadályként állítják be, és a megoldást egy kormányváltásban látják.

Szentkirályi Alexandra azt is állítja, hogy külső nyomásgyakorlás lehetőségével is számolnak. Hangsúlyozza: Magyarország nem enged a külső nyomásnak, és megvédi saját érdekeit.

Tehát ha egy tagállam nemet mond, és erre a válasz az állam jogainak kinyírása és csökkentése, az még közösség vagy más zsarnokság?

– teszi fel a kérdést a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Bejegyzése végén úgy fogalmaz: „Ezért is a Fidesz a biztos választás.”

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: MTI/EPA/Olivier Hoslet)