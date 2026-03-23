Rendkívüli

Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

Ukrajnarendőrségterrortámadásorosz-ukrán háború

Terror Ukrajnában: több robbanás történt Bucsa területén

Két rendőr megsérült egy robbanásos incidensben a Kijev melletti Bucsában, amelyet a hatóságok terrorista támadásként értékelnek. A robbanások egy lakóépület közelében történtek a kora reggeli órákban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 10:58
Illusztráció: gomolygó füst Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két rendfenntartó megsérült robbanások következtében egy lakóépület közelében Bucsában március 23-án a kora reggeli órákban, amelyet a rendőrség terrorista támadásként írt le – számolt be az esetről a The Kyiv Independent.

Egy azonosítatlan tárgy robbant fel az utcán, az épület közelében, a Kijev peremén fekvő városban, betörve az ablakokat.

Miután a lakóépület egyik lakója helyi idő szerint 5.35-kor bejelentést tett, rendőröket, elsősegélynyújtókat és tűzszerészeket vezényeltek a helyszínre.

A helyszíni intézkedés során egy második robbanás történt

 – közölte a regionális rendőrség.

Két rendfenntartót közepes sérülésekkel szállították kórházba – jelentette a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás, hozzátéve, hogy az életük nincs veszélyben.

Forrás: AFP

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpanyi szabolcs

Hazaáruló gazemberek és komplett idióták

Bayer Zsolt avatarja

A hazaáruló gazemberek tenyészhelye az ellenzék köreiben, illetve az ellenzéki sajtó berkein belül keresendő és található.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
