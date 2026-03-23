Két rendfenntartó megsérült robbanások következtében egy lakóépület közelében Bucsában március 23-án a kora reggeli órákban, amelyet a rendőrség terrorista támadásként írt le – számolt be az esetről a The Kyiv Independent.
Terror Ukrajnában: több robbanás történt Bucsa területén
Két rendőr megsérült egy robbanásos incidensben a Kijev melletti Bucsában, amelyet a hatóságok terrorista támadásként értékelnek. A robbanások egy lakóépület közelében történtek a kora reggeli órákban.
Egy azonosítatlan tárgy robbant fel az utcán, az épület közelében, a Kijev peremén fekvő városban, betörve az ablakokat.
További Külföld híreink
Miután a lakóépület egyik lakója helyi idő szerint 5.35-kor bejelentést tett, rendőröket, elsősegélynyújtókat és tűzszerészeket vezényeltek a helyszínre.
A helyszíni intézkedés során egy második robbanás történt
– közölte a regionális rendőrség.
Két rendfenntartót közepes sérülésekkel szállították kórházba – jelentette a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás, hozzátéve, hogy az életük nincs veszélyben.
Borítókép: Illusztráció: gomolygó füst (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!