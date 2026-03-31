Titkos alagúton csempészték a drogot Európába – lecsapott a spanyol rendőrség + videó

Bár a hasist jellemzően gyorshajókkal juttatják át a tengeren, a most feltárt alagút azt mutatja, hogy a bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak.

Az uniós adatok szerint a 2023-as hasislefoglalások 68 százaléka Spanyolországhoz köthető. Emellett más, szokatlan csempészési formák is megjelentek: például időről időre félig merülő hajókat és tengeralattjárókat is felfedeznek, amelyek Dél-Amerikából szállítanak kokaint az ország északnyugati partvidékére.

A hatóságok szerint a mostani ügy is azt jelzi, hogy a kábítószer-kereskedelem módszerei folyamatosan fejlődnek, és egyre összetettebb infrastruktúrát használnak az illegális szállítások lebonyolítására.