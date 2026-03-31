Titkos alagúton csempészték a drogot Európába – lecsapott a spanyol rendőrség + videó

A spanyol rendőrség Ceutában egy többszintes, kifinomult föld alatti alagútrendszert fedezett fel, amelyet kábítószer-csempészetre használtak. A hatóságok jelentős mennyiségű drogot és készpénzt foglaltak le.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 18:20
A Marokkó és Spanyolország közötti alagút bejárata (Fotó: AFP)
Komplex, több szintből álló alagútrendszert számolt fel a spanyol rendőrség az észak-afrikai Ceutában – írja az Independent. A létesítményt egy ipari raktár alatt alakították ki, és kifejezetten arra szolgált, hogy hasist juttassanak át Marokkóból Spanyolországba. A hatóságok szerint az alagút nem egyszerű átjáró volt, hanem egy fejlett, technikai megoldásokkal ellátott csempészútvonal, amelyben vasúti rendszert és föld alatti darukat is használtak a szállításhoz.

Az akció során a rendőrök jelentős mennyiségű, mintegy 17 tonna drogot, valamint 1,4 millió euró készpénzt foglaltak le. Fotó: AFP

A feltárt rendszer három külön szintből állt:

  1. egy függőleges leereszkedőakna;
  2. egy köztes kamra, ahol raklapokon tárolták az árut;
  3. a fő alagút, amely a szállítási útvonalat biztosította

Az akció során a rendőrök jelentős mennyiségű, mintegy 17 tonna illegális kábítószert, valamint 1,4 millió euró készpénzt foglaltak le. Az ügyben összesen 27 embert vettek őrizetbe.

Az Independent beszámolója szerint a felfedezés rávilágít arra, hogy Spanyolország továbbra is kulcsszerepet tölt be a hasis európai bejutásában. Ceuta – Melillával együtt – az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát jelenti Afrikával, ami stratégiai jelentőséget ad a térségnek a csempészhálózatok számára.

Bár a hasist jellemzően gyorshajókkal juttatják át a tengeren, a most feltárt alagút azt mutatja, hogy a bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak.

Az uniós adatok szerint a 2023-as hasislefoglalások 68 százaléka Spanyolországhoz köthető. Emellett más, szokatlan csempészési formák is megjelentek: például időről időre félig merülő hajókat és tengeralattjárókat is felfedeznek, amelyek Dél-Amerikából szállítanak kokaint az ország északnyugati partvidékére.

A hatóságok szerint a mostani ügy is azt jelzi, hogy a kábítószer-kereskedelem módszerei folyamatosan fejlődnek, és egyre összetettebb infrastruktúrát használnak az illegális szállítások lebonyolítására.

 

Borítókép: A Marokkó és Spanyolország közötti alagút bejárata (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
