Komplex, több szintből álló alagútrendszert számolt fel a spanyol rendőrség az észak-afrikai Ceutában – írja az Independent. A létesítményt egy ipari raktár alatt alakították ki, és kifejezetten arra szolgált, hogy hasist juttassanak át Marokkóból Spanyolországba. A hatóságok szerint az alagút nem egyszerű átjáró volt, hanem egy fejlett, technikai megoldásokkal ellátott csempészútvonal, amelyben vasúti rendszert és föld alatti darukat is használtak a szállításhoz.
Titkos alagúton csempészték a drogot Európába – lecsapott a spanyol rendőrség + videó
A spanyol rendőrség Ceutában egy többszintes, kifinomult föld alatti alagútrendszert fedezett fel, amelyet kábítószer-csempészetre használtak. A hatóságok jelentős mennyiségű drogot és készpénzt foglaltak le.
A feltárt rendszer három külön szintből állt:
- egy függőleges leereszkedőakna;
- egy köztes kamra, ahol raklapokon tárolták az árut;
- a fő alagút, amely a szállítási útvonalat biztosította
Az akció során a rendőrök jelentős mennyiségű, mintegy 17 tonna illegális kábítószert, valamint 1,4 millió euró készpénzt foglaltak le. Az ügyben összesen 27 embert vettek őrizetbe.
Az Independent beszámolója szerint a felfedezés rávilágít arra, hogy Spanyolország továbbra is kulcsszerepet tölt be a hasis európai bejutásában. Ceuta – Melillával együtt – az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát jelenti Afrikával, ami stratégiai jelentőséget ad a térségnek a csempészhálózatok számára.
Bár a hasist jellemzően gyorshajókkal juttatják át a tengeren, a most feltárt alagút azt mutatja, hogy a bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak.
Az uniós adatok szerint a 2023-as hasislefoglalások 68 százaléka Spanyolországhoz köthető. Emellett más, szokatlan csempészési formák is megjelentek: például időről időre félig merülő hajókat és tengeralattjárókat is felfedeznek, amelyek Dél-Amerikából szállítanak kokaint az ország északnyugati partvidékére.
A hatóságok szerint a mostani ügy is azt jelzi, hogy a kábítószer-kereskedelem módszerei folyamatosan fejlődnek, és egyre összetettebb infrastruktúrát használnak az illegális szállítások lebonyolítására.
Borítókép: A Marokkó és Spanyolország közötti alagút bejárata (Fotó: AFP)
