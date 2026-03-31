Osztálytermek helyett metróalagutakban tanulnak az ukrán gyerekek

A háború az oktatást sem kíméli

Az itt tanító pedagógusok szerint a legfontosabb szempont a biztonság. A gyerekek számára a metró nem csupán közlekedési eszköz, hanem menedék is a mindennapos légiriadók és támadások elől.

A régióban 2022 óta több mint száz gyermek és mintegy háromezer civil vesztette életét orosz rakéta- és dróntámadások következtében. A napokban egy orosz rakéta újabb lakóépületbe csapódott be, megölve egy kilencéves fiút és egy 13 éves lányt – valamint kilenc felnőttet.

Szeretek itt tanulni, szeretek barátokkal találkozni, mert biztonságos

– mondta a kilencéves Alisza.

Harkivban naponta többször szólalnak meg a légvédelmi szirénák. A város metróhálózata – amely a háború előtt 1,4 millió lakost szolgált ki – mára az egyik legbiztonságosabb helyszínné vált. Jelenleg nyolc metróállomáson működnek iskolák, emellett további tíz intézmény pincékben és bunkerekben fogad diákokat. Eközben a hagyományos iskolák zárva tartanak.

A föld alatt a gyerekek nemcsak tanulnak, hanem közösségi életet is élnek: együtt játszanak, beszélgetnek. Sok szülő szerint ez biztonságosabb megoldás, mint az otthoni online oktatás, mivel bármikor becsapódhat egy rakéta vagy drón.

A kezdeti félelmek ellenére ma már várólisták alakultak ki az ilyen iskolákban. A hatóságok különbuszokkal szállítják a gyerekeket, hogy minimalizálják a felszínen töltött időt, hiszen a megállók is potenciális célpontok lehetnek.

Egy tanóra Harkiv egyik metróiskolájában (Fotó: Al Jazeera)

A háború alatt Ukrajnában több mint négyezer iskola, óvoda és egyetem sérült vagy semmisült meg, Harkivban pedig az intézmények több mint kétharmada vált használhatatlanná.

A föld alatti iskolák így nemcsak a tanulás helyszínei, hanem a háborúhoz való alkalmazkodás szimbólumai is lettek, ahol a gyerekek a mindennapi veszélyek közepette próbálnak meg kapaszkodót találni a normalitásban.