A háború valóságát a város délkeleti részén található egyik metróállomáson működő iskola is jól mutatja. Az egykor használaton kívüli folyosóból kialakított „metróiskolában” közel kétezer óvodás és iskolás gyermek tanul, szűk tantermekben, váltott műszakokban, a hét minden napján, írja a BOON.
Osztálytermek helyett metróalagutakban tanulnak az ukrán gyerekek
Az ukrajnai Harkiv városában mintegy húszezer gyermek kényszerül föld alatti iskolákban tanulni a folyamatos orosz támadások miatt. A frontvonalhoz közeli nagyvárosban a metróállomások váltak az oktatás egyik legfontosabb és legbiztonságosabb helyszínévé.
A háború az oktatást sem kíméli
Az itt tanító pedagógusok szerint a legfontosabb szempont a biztonság. A gyerekek számára a metró nem csupán közlekedési eszköz, hanem menedék is a mindennapos légiriadók és támadások elől.
A régióban 2022 óta több mint száz gyermek és mintegy háromezer civil vesztette életét orosz rakéta- és dróntámadások következtében. A napokban egy orosz rakéta újabb lakóépületbe csapódott be, megölve egy kilencéves fiút és egy 13 éves lányt – valamint kilenc felnőttet.
Szeretek itt tanulni, szeretek barátokkal találkozni, mert biztonságos
– mondta a kilencéves Alisza.
Harkivban naponta többször szólalnak meg a légvédelmi szirénák. A város metróhálózata – amely a háború előtt 1,4 millió lakost szolgált ki – mára az egyik legbiztonságosabb helyszínné vált. Jelenleg nyolc metróállomáson működnek iskolák, emellett további tíz intézmény pincékben és bunkerekben fogad diákokat. Eközben a hagyományos iskolák zárva tartanak.
A föld alatt a gyerekek nemcsak tanulnak, hanem közösségi életet is élnek: együtt játszanak, beszélgetnek. Sok szülő szerint ez biztonságosabb megoldás, mint az otthoni online oktatás, mivel bármikor becsapódhat egy rakéta vagy drón.
A kezdeti félelmek ellenére ma már várólisták alakultak ki az ilyen iskolákban. A hatóságok különbuszokkal szállítják a gyerekeket, hogy minimalizálják a felszínen töltött időt, hiszen a megállók is potenciális célpontok lehetnek.
A háború alatt Ukrajnában több mint négyezer iskola, óvoda és egyetem sérült vagy semmisült meg, Harkivban pedig az intézmények több mint kétharmada vált használhatatlanná.
A föld alatti iskolák így nemcsak a tanulás helyszínei, hanem a háborúhoz való alkalmazkodás szimbólumai is lettek, ahol a gyerekek a mindennapi veszélyek közepette próbálnak meg kapaszkodót találni a normalitásban.
Közben egyre vitatottabb módszerekkel zajlik a mozgósítás
Miközben a hátországban a mindennapi élet is rendkívüli körülmények között zajlik, az elhúzódó háború következtében egyre több beszámoló érkezik vitatott kényszersorozásokról.
A legfrissebb hírek szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül is megpróbálják elérni a hadköteles férfiakat. A beszámolók alapján a módszer lényege, hogy kapcsolatba lépnek velük, majd személyes találkozót egyeztetnek – a találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.
Egyes esetekben a hatóságok erőszakos fellépéséről is beszámoltak. Poltava városában például egy férfi egy benzinkúton próbált elrejtőzni a toborzók elől, és a mosdóba zárkózott. Ez azonban nem jelentett számára védelmet: a beszámolók szerint a toborzók erőszakkal léptek fel, még akkor is, amikor a helyszínen dolgozók megpróbálták megakadályozni az intézkedést.
Eközben ezzel az Ukrajnával egyeztet Magyar Péter
Miközben a háború továbbra is jelentős emberáldozatokkal jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.
Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba került Zelenszkij környezetével.
Magyar Péter jelenléte az idei müncheni biztonsági konferencián, valamint korábbi kijevi útja egyaránt arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.
Borítókép: Az ukrán gyerekek a föld alatt biztonságosabban érzik magukat (Fotó: Al Jazeera)
