„Azt hiszi, hülye vagyok?” – lebukott a nő, aki autóvezetés közben jelentkezett be a bíróságra + videó

Kínos jelenet zajlott le egy online tárgyaláson: egy nő a kocsijából jelentkezett be, miközben azt állította, hogy nem vezet – a bíró azonban nem hitt neki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 14:43
Kellemetlen pillanatokba torkollott egy online bírósági meghallgatás az Egyesült Államokban, miután egy nő autóból jelentkezett be a Zoomon tartott tárgyalásra – adta hírül a FOX 2 Detroit.

A bíró nem hitt a nőnek (Fotó: Képernyőfotó)

A detroiti térségben eljáró Michael McNally már a kapcsolat felvételekor gyanút fogott. A nő késve csatlakozott, majd amikor bekapcsolta a kamerát, egyértelművé vált, hogy egy gépkocsiban ül. A bíró rögtön rákérdezett:

Asszonyom, vezet most?

A nő ezt tagadta, és azt állította, hogy csak utasként vesz részt a meghallgatáson. McNally azonban további kérdésekkel próbálta tisztázni a helyzetet:

Először azt kérdezte: „Akkor miért a vezetőoldalon ül?” Majd egy újabb kérdéssel bizonytalanította el a magabiztosnak tűnő nőt: „És a biztonsági öv miért a sofőr oldaláról jön?”

Miután a válaszok nem voltak meggyőzőek, a bíró arra kérte a nőt, hogy mutassa meg a sofőrt. Ő azonban nem tudta ezt hitelt érdemlően megtenni, inkább magyarázkodni próbált, ami nem oszlatta el a kételyeket.

Ekkor tette fel a bíró a sokatmondó kérdést:

Azt hiszi, hülye vagyok?

A kínos diskurzus végül azzal zárult, hogy a nő kiszállt az autóból, és nem tudott sofőrt mutatni, ami tovább erősítette a gyanút, hogy valójában ő vezetett a meghallgatás alatt. McNally ezt követően arra kérte a jegyzőjét, hogy rögzítse: Carroll „nem volt elérhető, majd autót vezetett, miközben a bíróságnak azt állította, hogy nem vezet”.Az ügy végén a nő még visszaszólt, miután ismét az autóba ült – állítása szerint az utasülésre: „Fél kettőkor jelentkeztem be, uram” – mondta.

Kissé fölényes a stílusa, azt meg kell mondanom. Sok szerencsét!

– zárta le az eszmecserét a bíró. 

Az eset gyorsan elterjedt az interneten, és újabb példája lett annak, milyen váratlan helyzeteket hozhatnak az online bírósági tárgyalások – különösen akkor, ha valaki nem veszi elég komolyan a körülményeket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

               
       
       
       

