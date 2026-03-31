Macedón miniszterelnök Budapesten: Orbán Viktor Európa védelmezője

Mickoszki beszéde elején arról szólt, hogy a mai Európát bizonytalanságok és kihívások veszik körül, ezért a politikai vezetők felelőssége különösen nagy. Mint fogalmazott, „a politikában, amikor egy nemzet vezetője vagy, szembe kell nézned ezekkel a kihívásokkal, és megoldásokat kell nyújtanod”, mert ha ez elmarad, annak az egész ország viseli a következményeit. Hangsúlyozta:

veszélyes időkben, kihívásokkal teli időszakokban tapasztalatra és tapasztalt csapatokra van szükség, nem kísérletezésre.

Szerinte olyan vezetőkre van szükség, akik nem csupán bírálnak, hanem válaszokat és megoldásokat is adnak.

Az északmacedón miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy nemcsak kormányfőként, hanem barátként és szövetségesként érkezett Budapestre, és egyértelművé tette:

mi, mint kormány, kiállunk Orbán Viktor mellett.

Indoklása szerint amikor Európa gazdasági, biztonsági és értékrendi kihívásokkal néz szembe, nem elegendő sodródni az árral, mert „vezetésre van szükség, vízióra van szükség, bátorságra van szükség”. Úgy véli, Orbán Viktor ilyen vezető, aki nem követi, hanem vezeti a tömeget, és nem fél nemet mondani, ha a magyar nemzeti érdek azt kívánja.