Közös értékek, szorosabb kötelékek, magyar–macedón stratégiai partnerség – ezzel a címmel rendezett eseményt hétfő este Budapesten a Mathias Corvinus Collegium, amelyen Hrisztijan Mickoszki, az Észak-macedóniai Köztársaság miniszterelnöke volt a vendég.
Macedón miniszterelnök Budapesten: Orbán Viktor Európa védelmezője
Magyarország és Észak-Macedónia közös értékeken, kölcsönös tiszteleten és stratégiai érdekeken alapuló partnerséget épített ki – erről beszélt Hrisztijan Mickoszki hétfő este a Mathias Corvinus Collegium budapesti rendezvényén. Az északmacedón miniszterelnök méltatta Orbán Viktor vezetését, hangsúlyozta a nemzeti szuverenitás, a család, a hagyomány és az identitás fontosságát, és úgy fogalmazott: Magyarország ma Európa csendes többségének hangja.
Mickoszki beszéde elején arról szólt, hogy a mai Európát bizonytalanságok és kihívások veszik körül, ezért a politikai vezetők felelőssége különösen nagy. Mint fogalmazott, „a politikában, amikor egy nemzet vezetője vagy, szembe kell nézned ezekkel a kihívásokkal, és megoldásokat kell nyújtanod”, mert ha ez elmarad, annak az egész ország viseli a következményeit. Hangsúlyozta:
veszélyes időkben, kihívásokkal teli időszakokban tapasztalatra és tapasztalt csapatokra van szükség, nem kísérletezésre.
Szerinte olyan vezetőkre van szükség, akik nem csupán bírálnak, hanem válaszokat és megoldásokat is adnak.
Az északmacedón miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy nemcsak kormányfőként, hanem barátként és szövetségesként érkezett Budapestre, és egyértelművé tette:
mi, mint kormány, kiállunk Orbán Viktor mellett.
Indoklása szerint amikor Európa gazdasági, biztonsági és értékrendi kihívásokkal néz szembe, nem elegendő sodródni az árral, mert „vezetésre van szükség, vízióra van szükség, bátorságra van szükség”. Úgy véli, Orbán Viktor ilyen vezető, aki nem követi, hanem vezeti a tömeget, és nem fél nemet mondani, ha a magyar nemzeti érdek azt kívánja.
Mickoszki szerint Orbán Viktor politikájának erejét az eredmények igazolják.
Azt mondta, Magyarország ma „stabil, biztonságos és gazdaságilag fejlett ország”, a magyar miniszterelnököt pedig a magyarok joggal tekintik hazafinak, aki szilárd alapokra építi az államot. Külön is kitért a migráció kérdésére, és úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor Európa védelmezője”.
Felidézte, hogy a migrációs válság legnehezebb időszakában, amikor sok európai ország bizonytalan volt, Magyarország határozottságot mutatott, és világossá tette: „az emberek biztonsága és az ország stabilitása nem lehet alku tárgya”. Szerinte ez bátor és felelősségteljes döntés volt, amely a magyar emberek érdekeit szolgálta.
Beszédének egyik központi eleme a közös értékek hangsúlyozása volt. Az északmacedón kormányfő arról beszélt, hogy ma sokan hivatkoznak értékekre, de kevesen védik meg azokat, miközben Magyarország szerinte valóban megéli ezeket.
„Család, hagyomány, hit, identitás – ezek nem csupán szavak. Ezek minden egészséges társadalom alapjai” – fogalmazott. Hozzátette: „erős család nélkül nincs erős ország. Hagyomány nélkül nincs identitás. Identitás nélkül nincs jövő.” Éppen ezért úgy látja, hogy Magyarország ma „Európa csendes többségének hangja”, azoké az embereké, akik nem harsányak, de stabilitást, biztonságot és méltóságot akarnak.
Mickoszki külön szólt a két ország kapcsolatáról is. Emlékeztetett arra, hogy budapesti találkozóján Orbán Viktorral őszinte, nyílt és baráti megbeszélést folytatott, amelynek középpontjában a gazdasági együttműködés mélyítése, az új beruházások, az infrastruktúra, az energia és a regionális stabilitás állt. Mint mondta, szó esett Észak-Macedónia európai perspektívájáról is, amelynek szerinte „méltóságteljesnek és elvi alapúnak kell lennie”. Hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor országa nagy barátja, Magyarország pedig az ő vezetése alatt a stabilitás, a vízió és a vezetés példája. Szavai szerint a két ország közötti stratégiai partnerség „bizalomra és közös jövőképre épül”.
A beszéd végén az északmacedón miniszterelnök azt mondta, a választásokon az emberek nem pusztán egy kormányról döntenek, hanem irányt választanak: azt, hogy Magyarország megőrzi-e erejét, stabilitását és büszkeségét, vagy visszalép a bizonytalanság felé.
Úgy fogalmazott, hogy a helyes döntés „a méltóság, a stabilitás és a jövő választása”, majd a hallgatóságnak azt üzente: „Legyenek erősek! Legyenek büszkék! Maradjanak önmaguk!” Beszédét azzal zárta, hogy „az erős Magyarország erős Európát jelent”, az erős Európa pedig stabil és virágzó régiót.
Borítókép: Hrisztijan Mickoszki észak-macedón miniszterelnök (Fotó: Balogh Dávid)
