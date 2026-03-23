Rendkívüli

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

háborúszumiorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 23.

Szuminál ukrán kiképzőbázist ért támadás. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 5:57
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orosz csapatok támadták meg az ukrán fegyveres erők kiképzőbázisait Szumi keleti külvárosában – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti-mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival. „Önkéntesekből álló különleges erők gyakorlatoztak ott. Több mint 60 sebesült volt” – mondta a csapások után az orosz hírügynökségnek az orosz–ukrán háborúról.

Ez történt az elmúlt 24 órában az orosz–ukrán háborúban

Az „Észak” csoport a frontnak ebben a szektorában működik. Az orosz védelmi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ellenség akár 220 fegyverest, nyolc járművet, egy M114-es tarackot és két ellátmányraktárat is elveszített.

Az orosz „Észak” erőcsoport emellett ellenőrzése alá vonta Potapovka falut Ukrajna Szumi területén, jelentette az orosz védelmi minisztérium.

  • Az orosz légvédelmi riasztórendszerek éjszaka 249 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett – jelentette az orosz védelmi minisztérium.
  • Amerikai és ukrán tisztviselők március 22-én Miamiban találkoztak a tárgyalások második napján, amelynek célja egy békemegállapodás közvetítése Moszkvával, amely véget vetne a négy éve tartó totális háborúnak.
  • Az orosz erők „jelentősen” fokozták a támadásokat az elmúlt héten – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy március 22-i katonai tájékoztató után. Zelenszkijt Olekszandr Szirszkij főparancsnok és Andrij Hnatov vezérkari főnök tájékoztatta, akik elmondták, hogy az orosz csapatok „kihasználják a kedvezőbb időjárást” arra, hogy több területen fokozzák támadó erőfeszítéseiket.
  • Milorad Dodik, a boszniai szerbek vezetője bejelentette, hogy részt kíván venni az idei moszkvai győzelmi parádén.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
