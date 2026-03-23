Orosz csapatok támadták meg az ukrán fegyveres erők kiképzőbázisait Szumi keleti külvárosában – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti-mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival. „Önkéntesekből álló különleges erők gyakorlatoztak ott. Több mint 60 sebesült volt” – mondta a csapások után az orosz hírügynökségnek az orosz–ukrán háborúról.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 23.
Az „Észak” csoport a frontnak ebben a szektorában működik. Az orosz védelmi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ellenség akár 220 fegyverest, nyolc járművet, egy M114-es tarackot és két ellátmányraktárat is elveszített.
Az orosz „Észak” erőcsoport emellett ellenőrzése alá vonta Potapovka falut Ukrajna Szumi területén, jelentette az orosz védelmi minisztérium.
- Az orosz légvédelmi riasztórendszerek éjszaka 249 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett – jelentette az orosz védelmi minisztérium.
- Amerikai és ukrán tisztviselők március 22-én Miamiban találkoztak a tárgyalások második napján, amelynek célja egy békemegállapodás közvetítése Moszkvával, amely véget vetne a négy éve tartó totális háborúnak.
- Az orosz erők „jelentősen” fokozták a támadásokat az elmúlt héten – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy március 22-i katonai tájékoztató után. Zelenszkijt Olekszandr Szirszkij főparancsnok és Andrij Hnatov vezérkari főnök tájékoztatta, akik elmondták, hogy az orosz csapatok „kihasználják a kedvezőbb időjárást” arra, hogy több területen fokozzák támadó erőfeszítéseiket.
- Milorad Dodik, a boszniai szerbek vezetője bejelentette, hogy részt kíván venni az idei moszkvai győzelmi parádén.
További Külföld híreink
Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
