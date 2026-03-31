Zelenszkij berezelt, ezt már az oroszok sem hagyták szó nélkül

Az ukrán fél vonakodik elfogadni a Witkoff-terv feltételeit, mivel azokat vereségként értelmezi – közölte Szvetlana Zsurova, az orosz állami duma nemzetközi bizottságának első alelnöke.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 13:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott (Fotó: AFP)
Orosz törvényhozók arra figyelmeztették az amerikai kongresszusi képviselőket, hogy Kijev akadályozza az Egyesült Államok békekezdeményezéseit, köztük az amerikai elnöki megbízott, Steven Witkoff által javasolt terveket – mondta a TASZSZ-nak Szvetlana Zsurova, az állami duma nemzetközi bizottságának első alelnöke.

Zelenszkij nem örül a Witkoff-féle tervnek, megszólalt Oroszország (Fotó: AFP)

Elmondása szerint az amerikai kongresszusi képviselők nem rejtették véka alá a véleményüket az ukrajnai konfliktusról, és annak lezárásának szükségességéről beszéltek, függetlenül az úgynevezett Witkoff-tervtől.

Azt mondtuk, hogy a terv számos pontja számunkra elfogadható. Hogy Ukrajna számára is az-e, az kérdés. Ezért közöltük kollégáinkkal, hogy az ukrán fél még ránézni is fél erre a tervre, mert az gyakorlatilag tabunak számít számukra, és nem tudják, hogyan kerülhetnének ki ebből a helyzetből

– mondta Zsurova.

Hozzátette: 

az ukrán fél nem szívesen fogadja el a terv feltételeit, mert azokat vereségként értelmezi.

Zsurova azt is megjegyezte, hogy egyes amerikai kongresszusi képviselők, elsősorban a republikánusok, érdeklődnek az Oroszországgal folytatott párbeszéd iránt, különösen Donald Trump amerikai elnök álláspontjára tekintettel. „Látják ezt az irányvonalat, és mivel Trump elnökként ezt képviseli, nekik is párbeszédet kell kialakítaniuk Oroszországgal” – mondta.

Öt orosz törvényhozóból álló delegáció az amerikai képviselőház tagja, Anna Paulina Luna meghívására látogatott az Egyesült Államokba. Washingtonban republikánus és demokrata politikusok részvételével tartottak megbeszélést. A napirenden kétoldalú kérdések, az ukrajnai válság, a közel-keleti konfliktus és más témák szerepeltek.

Magyar Péter már évek óta egyeztet Zelenszkij embereivel

Mindeközben a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Steve Witkoff (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
