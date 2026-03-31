Orosz törvényhozók arra figyelmeztették az amerikai kongresszusi képviselőket, hogy Kijev akadályozza az Egyesült Államok békekezdeményezéseit, köztük az amerikai elnöki megbízott, Steven Witkoff által javasolt terveket – mondta a TASZSZ-nak Szvetlana Zsurova, az állami duma nemzetközi bizottságának első alelnöke.
Zelenszkij berezelt, ezt már az oroszok sem hagyták szó nélkül
Az ukrán fél vonakodik elfogadni a Witkoff-terv feltételeit, mivel azokat vereségként értelmezi – közölte Szvetlana Zsurova, az orosz állami duma nemzetközi bizottságának első alelnöke.
Elmondása szerint az amerikai kongresszusi képviselők nem rejtették véka alá a véleményüket az ukrajnai konfliktusról, és annak lezárásának szükségességéről beszéltek, függetlenül az úgynevezett Witkoff-tervtől.
Azt mondtuk, hogy a terv számos pontja számunkra elfogadható. Hogy Ukrajna számára is az-e, az kérdés. Ezért közöltük kollégáinkkal, hogy az ukrán fél még ránézni is fél erre a tervre, mert az gyakorlatilag tabunak számít számukra, és nem tudják, hogyan kerülhetnének ki ebből a helyzetből
– mondta Zsurova.
Hozzátette:
az ukrán fél nem szívesen fogadja el a terv feltételeit, mert azokat vereségként értelmezi.
Zsurova azt is megjegyezte, hogy egyes amerikai kongresszusi képviselők, elsősorban a republikánusok, érdeklődnek az Oroszországgal folytatott párbeszéd iránt, különösen Donald Trump amerikai elnök álláspontjára tekintettel. „Látják ezt az irányvonalat, és mivel Trump elnökként ezt képviseli, nekik is párbeszédet kell kialakítaniuk Oroszországgal” – mondta.
Öt orosz törvényhozóból álló delegáció az amerikai képviselőház tagja, Anna Paulina Luna meghívására látogatott az Egyesült Államokba. Washingtonban republikánus és demokrata politikusok részvételével tartottak megbeszélést. A napirenden kétoldalú kérdések, az ukrajnai válság, a közel-keleti konfliktus és más témák szerepeltek.
Magyar Péter már évek óta egyeztet Zelenszkij embereivel
Mindeközben a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.
Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Steve Witkoff (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
