Zelenszkij berezelt, ezt már az oroszok sem hagyták szó nélkül

Elmondása szerint az amerikai kongresszusi képviselők nem rejtették véka alá a véleményüket az ukrajnai konfliktusról, és annak lezárásának szükségességéről beszéltek, függetlenül az úgynevezett Witkoff-tervtől.

Azt mondtuk, hogy a terv számos pontja számunkra elfogadható. Hogy Ukrajna számára is az-e, az kérdés. Ezért közöltük kollégáinkkal, hogy az ukrán fél még ránézni is fél erre a tervre, mert az gyakorlatilag tabunak számít számukra, és nem tudják, hogyan kerülhetnének ki ebből a helyzetből

– mondta Zsurova.

Hozzátette:

az ukrán fél nem szívesen fogadja el a terv feltételeit, mert azokat vereségként értelmezi.

Zsurova azt is megjegyezte, hogy egyes amerikai kongresszusi képviselők, elsősorban a republikánusok, érdeklődnek az Oroszországgal folytatott párbeszéd iránt, különösen Donald Trump amerikai elnök álláspontjára tekintettel. „Látják ezt az irányvonalat, és mivel Trump elnökként ezt képviseli, nekik is párbeszédet kell kialakítaniuk Oroszországgal” – mondta.