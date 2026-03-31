A Tisza a szuverén Magyarország ellen dolgozik

Úgy hozta az élet, hogy egy megszállott tiszással keveredtem szóváltásba. Az illető arról próbált meggyőzni, hogy az Orbán-kormány a saját zsebére dolgozik, ellopja az ország pénzét, ezért le kell váltani. Rövid beszélgetés volt. Azt feleltem, ha ennyire meg van győződve ennek a sokat hangoztatott vádnak a megalapozottságáról, akkor ne hőzöngjön, hanem tegyen feljelentést. Azután olvastam Csóti György volt országgyűlési képviselő és nagykövet írását az Indexen (2026. március 26.), amelyben többek között az áll, hogy történelmi távlatokban érthető és logikus, hogy az uralkodó csoporthoz közel állók kedvezőbb helyzetben vannak a riválisokhoz képest. „Ezzel kapcsolatban mindig csak azt kell vizsgálni, hogy a kor erkölcsi szokásainak megfelelően, a modern társadalmakban pedig törvényesen történt-e a gazdagodás. Ha nem, feljelentést kell tenni, bíróság elé kell vinni az ügyet, nem pedig rágalmazni felelősség nélkül.”

Csótinak igaza van, amikor a felelőtlen rágalmazás következményének tartja a lakosság egy részének kiábrándultságát, rossz közérzetét. Abban is igaza van, hogy ez a rágalmazók elsődleges célja. A rágalmazásnak sajnos külső hatása is van: „A szóban forgó nemzet rossz fénybe kerül a világ előtt.”

A hétköznapi rágalmazók széltében-hosszában terjesztik a tiszás szektavezér által sűrűn hangoztatott egyszerű hazugságot, miszerint „Orbán és bandája” ellopja az ország pénzét. Mondják ezt úgy, hogy az állításukat semmilyen hiteles adattal nem tudják alátámasztani.

Tisztességtelen embereket persze minden oldalon lehet találni, de jól tudjuk, hogyan néz ki az ország gazdasága, a lakosság életszínvonala akkor, ha a kormányon lévők valóban lopnak.

Baloldali kormányok alatt a saját bőrünkön éreztük a megszorítások súlyos következményeit. Ezekről viszont hiá­ba beszélünk olyan tiszás fiataloknak, akik koruknál fogva nem érzékelhették a rossz idők negatív hatásait. Ők nem élték át a nehéz időket, márpedig tudjuk, hogy a megélt élmények sokkal erősebbek az elmondott történeteknél.

Egyes fiatalok változást, pontosabban kormányváltást akarnak, de képtelenek megindokolni, hogy miért. Vakon követik a törtető szektavezért, és következetesen elutasítják az észérveket. Őket nem érdeklik az Orbán-kormány jóléti intézkedései, nemzet- és kultúraerősítő programjai. Nem fognak olvasni arról a neten is keringő, végeláthatatlan listáról sem, amely tételesen sorolja, mire is ment az utóbbi tizenhat év alatt az ország pénze. Közben akadtak, akik gazdagodtak? Csóti György azt mondja: csak gazdagodjanak, ha az törvényes úton történik. Igen. A törvényes gazdagodás nem bűn.