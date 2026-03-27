Sztrájk a spanyol reptereken: a budapesti járatok is veszélybe kerülhetnek

A fennakadások a legforgalmasabb repülőtereket érintik, köztük Barcelonát, Madridot, Málagát, valamint a Baleár- és a Kanári-szigetek légikikötőit, például Mallorcát, Tenerifét, Gran Canariát és Fuerteventurát.

A problémák elsősorban a poggyászkezelésben, a beszállításban és a repülőgépek kiszolgálásában jelentkezhetnek.

A húsvéti időszak Spanyolországban hagyományosan a turisztikai főszezon kezdete. Az AENA repülőtér-üzemeltető szerint ebben az időszakban több mint 70 500 járat indulása vagy érkezése várható. Az utolsó pillanatban foglaló utazók nehéz helyzetben vannak: a szállodák kihasználtsága elérheti a 85 százalékot, a kempingeké pedig akár a 90 százalékot is.