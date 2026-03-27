Késésekre és hosszabb várakozásra kell számítani a spanyol repülőtereken a húsvéti időszak kezdetén, mivel a földi kiszolgáló személyzet munkabeszüntetést hirdetett. Az intézkedés több nagy repülőteret is érint, köztük Mallorcát, Tenerifét, Barcelonát, Málagát és Madridot.
Sztrájk a spanyol reptereken: a budapesti járatok is veszélybe kerülhetnek
Sztrájkba lép a földi kiszolgáló személyzet több spanyol repülőtéren a húsvéti időszak kezdetén, ami jelentős fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben. Bár az intézkedés közvetlenül Spanyolországot érinti, a késések és torlódások a nemzetközi járatokra is kihatással lehetnek, így minden bizonnyal a budapesti járatokat is érinteni fogja.
Azok, akik az ünnepek alatt Spanyolországba utaznak, fennakadásokkal találkozhatnak a repülőtereken. A földi dolgozók határozatlan idejű sztrájkba kezdenek, és hétfőnként, szerdánként, valamint péntekenként több időszakban nem dolgoznak. Egy másik nagy kiszolgáló cég, a Menzies szintén munkabeszüntetést tervez a hétvégére, illetve április 2. és 6. között.
A szakszervezetek szerint a bérek nem követik megfelelően az inflációt, ezért döntöttek a tiltakozás mellett – írja a Tagesschau.
További Külföld híreink
A fennakadások a legforgalmasabb repülőtereket érintik, köztük Barcelonát, Madridot, Málagát, valamint a Baleár- és a Kanári-szigetek légikikötőit, például Mallorcát, Tenerifét, Gran Canariát és Fuerteventurát.
A problémák elsősorban a poggyászkezelésben, a beszállításban és a repülőgépek kiszolgálásában jelentkezhetnek.
A húsvéti időszak Spanyolországban hagyományosan a turisztikai főszezon kezdete. Az AENA repülőtér-üzemeltető szerint ebben az időszakban több mint 70 500 járat indulása vagy érkezése várható. Az utolsó pillanatban foglaló utazók nehéz helyzetben vannak: a szállodák kihasználtsága elérheti a 85 százalékot, a kempingeké pedig akár a 90 százalékot is.
További Külföld híreink
Borítókép: Barcelona-El Prat repülőtér (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!