sztrájklégiforgalomSpanyolország

Sztrájk a spanyol reptereken: a budapesti járatok is veszélybe kerülhetnek

Sztrájkba lép a földi kiszolgáló személyzet több spanyol repülőtéren a húsvéti időszak kezdetén, ami jelentős fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben. Bár az intézkedés közvetlenül Spanyolországot érinti, a késések és torlódások a nemzetközi járatokra is kihatással lehetnek, így minden bizonnyal a budapesti járatokat is érinteni fogja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 21:28
Barcelona-El Prat repülőtér (Fotó: AFP)
Késésekre és hosszabb várakozásra kell számítani a spanyol repülőtereken a húsvéti időszak kezdetén, mivel a földi kiszolgáló személyzet munkabeszüntetést hirdetett. Az intézkedés több nagy repülőteret is érint, köztük Mallorcát, Tenerifét, Barcelonát, Málagát és Madridot.

Sztrájkolni fognak több spanyol repülőtéren a húsvétkor (Fotó: AFP)
Sztrájkolni fognak több spanyol repülőtéren a húsvétkor (Fotó: AFP)

Azok, akik az ünnepek alatt Spanyolországba utaznak, fennakadásokkal találkozhatnak a repülőtereken. A földi dolgozók határozatlan idejű sztrájkba kezdenek, és hétfőnként, szerdánként, valamint péntekenként több időszakban nem dolgoznak. Egy másik nagy kiszolgáló cég, a Menzies szintén munkabeszüntetést tervez a hétvégére, illetve április 2. és 6. között.

 A szakszervezetek szerint a bérek nem követik megfelelően az inflációt, ezért döntöttek a tiltakozás mellett – írja a Tagesschau.

A fennakadások a legforgalmasabb repülőtereket érintik, köztük Barcelonát, Madridot, Málagát, valamint a Baleár- és a Kanári-szigetek légikikötőit, például Mallorcát, Tenerifét, Gran Canariát és Fuerteventurát. 

A problémák elsősorban a poggyászkezelésben, a beszállításban és a repülőgépek kiszolgálásában jelentkezhetnek.

A húsvéti időszak Spanyolországban hagyományosan a turisztikai főszezon kezdete. Az AENA repülőtér-üzemeltető szerint ebben az időszakban több mint 70 500 járat indulása vagy érkezése várható. Az utolsó pillanatban foglaló utazók nehéz helyzetben vannak: a szállodák kihasználtsága elérheti a 85 százalékot, a kempingeké pedig akár a 90 százalékot is.

Borítókép: Barcelona-El Prat repülőtér (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

