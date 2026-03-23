Szijjártó Péter: A kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

A kormány a titkosszolgálati akciók, lehallgatások, fenyegetések és más befolyásolási kísérletek ellenére sem fog megtörni, és nem adja fel a nemzeti érdek képviseletét, az ország szuverenitását – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Zalaegerszegen. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy döntés van a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen arról, hogy kormányváltás kell hazánkba, ez azonban nem fog sikerülni.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy egyértelmű, hogy ha a jelenlegi kormány marad, Magyarország nem fog háborúba menni

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy soha nem történt ekkora és ilyen súlyos beavatkozás a magyar parlamenti választásba, mint most.

– Döntés van a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen arról, hogy Magyarországon kormányváltást kell elérni. A Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen eldöntötték, hogy a Tisza Pártot kell kormányra juttatni – mondta.

Majd leszögezte, hogy nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés az április 12-i szavazás eredménye.

– Mert pontosan tudja mindenki, ha mi maradunk kormányon, Magyarország nem megy a háborúba, a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, és az ukránok nem jönnek az Európai Unióba – jegyezte meg.