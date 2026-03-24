Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a támadások nyomán a Szumi, a Harkivi, az Odesszai, a Zaporizzsjai, a Poltavai és a Herszoni terület egyes részein fogyasztók maradtak áram nélkül, írta a Boon.
Borsodban elképzelhetetlen, hogy mekkora a szenvedés a határ túloldalán
Újabb masszív támadás érte Ukrajna energetikai infrastruktúráját: az orosz erők rakétákkal és drónokkal hajtottak végre összehangolt csapásokat több régióban is, amelyek következtében számos térségben részleges áramszünet alakult ki. Ez súlyos csapás az ukrán energetikára: milliók maradhattak áram nélkül.
A szolgáltatók több helyen már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, azonban a károk mértéke miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A nap folyamán az ipari fogyasztóknál teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak, míg a lakosságnak a délutáni és esti órákban – jellemzően 16 és 22 óra között – időszakos áramszünetekre kell számítania, közölte a Zn.ua.
A támadások nemcsak az infrastruktúrát, hanem emberéleteket is követeltek. Poltava környékén két ember életét vesztette, további hét pedig megsérült. A Zaporizzsja elleni csapásokban egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek.
A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a háború következményei messze túlmutatnak a frontvonalakon: a civil lakosság mindennapjait alapjaiban befolyásoló infrastruktúra is folyamatos célponttá vált.
A támadások és az infrastruktúrát érő pusztítás mellett a hátországban is egyre súlyosabb feszültségek tapasztalhatók.
Már nappal is elhurcolják az embereket
Egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy Ukrajnában a kényszersorozások mindennapossá váltak. Egy frissen nyilvánosságra került videó szerint fényes nappal, egy város közepén csaptak le egy férfira a toborzók: többen egyszerre támadtak rá, hogy a frontra vigyék.
A jelenet ismét rávilágít a kényszersorozások brutalitására. A felvételen látható, hogy az érintett férfi ellen több ember lép fel, miközben megpróbálják erővel elhurcolni.
A háború elhúzódása és a fronton elszenvedett veszteségek miatt egyre több embert mozgósítanak. A harcok továbbra is folyamatosak, a veszteségek pedig jelentősek, ami miatt a toborzók egyre intenzívebben próbálnak újabb embereket a hadseregbe kényszeríteni.
Mindeközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet
Miközben a háború továbbra is súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul Ukrajna támogatása mellett áll.
Eközben Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és kapcsolatba lépett Volodimir Zelenszkij környezetével is.
Részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén, valamint korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.
További Külföld híreink
Borítókép: Lángokban az ukrán energia infrastruktúra (Forrás: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)
