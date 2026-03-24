Borsodban elképzelhetetlen, hogy mekkora a szenvedés a határ túloldalán

A szolgáltatók több helyen már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, azonban a károk mértéke miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A nap folyamán az ipari fogyasztóknál teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak, míg a lakosságnak a délutáni és esti órákban – jellemzően 16 és 22 óra között – időszakos áramszünetekre kell számítania, közölte a Zn.ua.

A támadások nemcsak az infrastruktúrát, hanem emberéleteket is követeltek. Poltava környékén két ember életét vesztette, további hét pedig megsérült. A Zaporizzsja elleni csapásokban egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek.

A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a háború következményei messze túlmutatnak a frontvonalakon: a civil lakosság mindennapjait alapjaiban befolyásoló infrastruktúra is folyamatos célponttá vált.

A támadások és az infrastruktúrát érő pusztítás mellett a hátországban is egyre súlyosabb feszültségek tapasztalhatók.

Már nappal is elhurcolják az embereket

Egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy Ukrajnában a kényszersorozások mindennapossá váltak. Egy frissen nyilvánosságra került videó szerint fényes nappal, egy város közepén csaptak le egy férfira a toborzók: többen egyszerre támadtak rá, hogy a frontra vigyék.

In Lutsk, mobilization, as usual, is carried out in the finest tradition. In daylight, on a deserted street, TCC officers are pinning a young man down, presumably so he won’t change his mind about fulfilling his duty. For added persuasiveness,… https://t.co/bUYaz2ohMH pic.twitter.com/Iz0dyIG7Bv — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 21, 2026

A jelenet ismét rávilágít a kényszersorozások brutalitására. A felvételen látható, hogy az érintett férfi ellen több ember lép fel, miközben megpróbálják erővel elhurcolni.

TCC officers capture all men on a city street who do not have the money to pay off military enlistment offices.



Here are some videos from #Vinnytsia#Ukraine #UkraineNews #TCC #Mobilization #FreeUkraine https://t.co/fCkJ44BgVn pic.twitter.com/viCpq2aEiD — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 19, 2026

A háború elhúzódása és a fronton elszenvedett veszteségek miatt egyre több embert mozgósítanak. A harcok továbbra is folyamatosak, a veszteségek pedig jelentősek, ami miatt a toborzók egyre intenzívebben próbálnak újabb embereket a hadseregbe kényszeríteni.

Mindeközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a háború továbbra is súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul Ukrajna támogatása mellett áll.