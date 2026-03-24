támadásUkrajnavillamosenergia infrastruktúraZelenszkijMagyar Péter

Borsodban elképzelhetetlen, hogy mekkora a szenvedés a határ túloldalán

Újabb masszív támadás érte Ukrajna energetikai infrastruktúráját: az orosz erők rakétákkal és drónokkal hajtottak végre összehangolt csapásokat több régióban is, amelyek következtében számos térségben részleges áramszünet alakult ki. Ez súlyos csapás az ukrán energetikára: milliók maradhattak áram nélkül.

Magyar Nemzet
Forrás: BOON2026. 03. 24. 19:46
Lángokban az ukrán energia infrastruktúra Forrás: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a támadások nyomán a Szumi, a Harkivi, az Odesszai, a Zaporizzsjai, a Poltavai és a Herszoni terület egyes részein fogyasztók maradtak áram nélkül, írta a Boon.

támadás
Ukrán tűzoltók a támadások helyszínén. Forrás: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat

A szolgáltatók több helyen már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, azonban a károk mértéke miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A nap folyamán az ipari fogyasztóknál teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak, míg a lakosságnak a délutáni és esti órákban – jellemzően 16 és 22 óra között – időszakos áramszünetekre kell számítania, közölte a Zn.ua.

A támadások nemcsak az infrastruktúrát, hanem emberéleteket is követeltek. Poltava környékén két ember életét vesztette, további hét pedig megsérült. A Zaporizzsja elleni csapásokban egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek.

A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a háború következményei messze túlmutatnak a frontvonalakon: a civil lakosság mindennapjait alapjaiban befolyásoló infrastruktúra is folyamatos célponttá vált.

A támadások és az infrastruktúrát érő pusztítás mellett a hátországban is egyre súlyosabb feszültségek tapasztalhatók.

 

Már nappal is elhurcolják az embereket

Egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy Ukrajnában a kényszersorozások mindennapossá váltak. Egy frissen nyilvánosságra került videó szerint fényes nappal, egy város közepén csaptak le egy férfira a toborzók: többen egyszerre támadtak rá, hogy a frontra vigyék.

A jelenet ismét rávilágít a kényszersorozások brutalitására. A felvételen látható, hogy az érintett férfi ellen több ember lép fel, miközben megpróbálják erővel elhurcolni.

A háború elhúzódása és a fronton elszenvedett veszteségek miatt egyre több embert mozgósítanak. A harcok továbbra is folyamatosak, a veszteségek pedig jelentősek, ami miatt a toborzók egyre intenzívebben próbálnak újabb embereket a hadseregbe kényszeríteni.

 

Mindeközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a háború továbbra is súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul Ukrajna támogatása mellett áll.

Eközben Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és kapcsolatba lépett Volodimir Zelenszkij környezetével is.

Részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén, valamint korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: Lángokban az ukrán energia infrastruktúra (Forrás: Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Bayer Zsolt: Semmit nem fog átadni + videó

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu