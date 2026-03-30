Ukrán vezérkar: az ukrán erők egy Luhanszk megyei acélművet támadtak

Ukrajna szárazföldi erőinek 43. gépesített dandárja közölte: nem felel meg a valóságnak az az orosz állítás, amely szerint elfoglalták volna a harkivi régióban Kivsarivka települést. Hozzátette, hogy azok közül az orosz katonák közül, akik megpróbálták kitűzni zászlajukat a településen, kettő életét vesztette, hat pedig fogságba esett.

Heorhij Tihij külügyi szóvivő közölte újságírókkal, hogy Ukrajna szándékosan semmiképpen nem támadta drónnal Finnországot. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna már átadta a finn félnek az összes szükséges információt a drónbaleset körülményeinek tisztázásához, és bocsánatot kért az incidens miatt.

Annak legvalószínűbb oka, hogy egy ukrán drón az ország területén lezuhant, az orosz elektronikai hadviselési rendszerek beavatkozása lehetett

– magyarázta, hozzátéve: Finnország osztja azt a nézetet, hogy ennek az esetnek és általában a térség biztonsági bajainak fő oka az orosz agresszió Ukrajna ellen.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel egy Iszkander ballisztikus rakétával és 164 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 150 drónt tudott semlegesíteni. A rakéta és 12 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 12 helyszínen, valamint roncsok lezuhanását két helyen.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megye rendőrsége közölte, hogy orosz támadásokban megsebesült egy 16 éves lány a régióban, továbbá károk keletkeztek lakóházakban, vállalati épületekben, egy óvoda és egy múzeum épületében.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok irányított légibombákat dobtak a városra hétfő délelőtt, a támadásban egy férfi megsebesült, és megrongálódott a megye egyetlen szülészeti kórháza.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők drónnal támadtak meg egy mikrobuszt Herszon város központjában, amelynek következtében egy 62 éves férfi megsebesült.

Megyei hatóságok közlései szerint a harkivi régióban vasárnap az orosz hadsereg a megyeszékhelyre és 19 másik településre mért csapásokat, egy ember meghalt, nyolcan megsebesültek. Donyeck megyében három civilt öltek meg az orosz erők és 22-t sebesítettek meg.

