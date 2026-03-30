Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

ukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Ukrán vezérkar: az ukrán erők egy Luhanszk megyei acélművet támadtak

Az ukrán erők csapásokat mértek Luhanszk megye orosz megszállás alatti részében az alcsevszki vas- és acélműre, továbbá egy katonai vasúti szerelvényre, valamint a megszállt Krímben egy Sz–400-as orosz légvédelmi rakétarendszer indítóállására – számolt be az ukrán vezérkar hétfőn a Facebookon. Heorhij Tihij külügyi szóvivő közölte újságírókkal azt is, hogy Ukrajna szándékosan semmiképpen nem támadta drónnal Finnországot.

Munkatársunktól
2026. 03. 30. 22:33
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna szárazföldi erőinek 43. gépesített dandárja közölte: nem felel meg a valóságnak az az orosz állítás, amely szerint elfoglalták volna a harkivi régióban Kivsarivka települést. Hozzátette, hogy azok közül az orosz katonák közül, akik megpróbálták kitűzni zászlajukat a településen, kettő életét vesztette, hat pedig fogságba esett.

Ukrajna hatóságai szerint egy szülészeti kórház is megrongálódott a támadásokban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Ukrajna hatóságai szerint egy szülészeti kórház is megrongálódott a támadásokban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Heorhij Tihij külügyi szóvivő közölte újságírókkal, hogy Ukrajna szándékosan semmiképpen nem támadta drónnal Finnországot. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna már átadta a finn félnek az összes szükséges információt a drónbaleset körülményeinek tisztázásához, és bocsánatot kért az incidens miatt.

Annak legvalószínűbb oka, hogy egy ukrán drón az ország területén lezuhant, az orosz elektronikai hadviselési rendszerek beavatkozása lehetett

– magyarázta, hozzátéve: Finnország osztja azt a nézetet, hogy ennek az esetnek és általában a térség biztonsági bajainak fő oka az orosz agresszió Ukrajna ellen.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel egy Iszkander ballisztikus rakétával és 164 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 150 drónt tudott semlegesíteni. A rakéta és 12 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 12 helyszínen, valamint roncsok lezuhanását két helyen.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megye rendőrsége közölte, hogy orosz támadásokban megsebesült egy 16 éves lány a régióban, továbbá károk keletkeztek lakóházakban, vállalati épületekben, egy óvoda és egy múzeum épületében.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok irányított légibombákat dobtak a városra hétfő délelőtt, a támadásban egy férfi megsebesült, és megrongálódott a megye egyetlen szülészeti kórháza.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők drónnal támadtak meg egy mikrobuszt Herszon város központjában, amelynek következtében egy 62 éves férfi megsebesült.

Megyei hatóságok közlései szerint a harkivi régióban vasárnap az orosz hadsereg a megyeszékhelyre és 19 másik településre mért csapásokat, egy ember meghalt, nyolcan megsebesültek. Donyeck megyében három civilt öltek meg az orosz erők és 22-t sebesítettek meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.