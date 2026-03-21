Az ukrán erők sikeres csapásokat mértek orosz katonai objektumokra Szevasztopolban, az Oroszország által 2014 óta megszállva tartott Krímben – közölte az ukrán haditengerészet a Facebookon.
Brutális csapásokat hajtott végre az ukrán haditengerészet Szevasztopolban
Az ukrán erők súlyos csapásokat mértek az orosz hadigépezetre a megszállt Krímben, miközben több frontszakaszon is visszaszorították az ellenséget. A támadások során légvédelmi rendszereket kiszolgáló létesítmények semmisültek meg, és jelentős veszteségek érték az orosz erőket. Eközben Moszkva újabb tömeges toborzásra készül.
A művelet eredményeként találat ért egy vállalatot, amelyben az orosz légvédelmi rendszereket javítják és tartják karban.
A konszern – amelyhez a vállalat tartozik – olyan technikát szervizel, amely a megszállt Krím légvédelmi pajzsának alapját képezi. Leggyakrabban Sz–400-as és Sz–300-as légvédelmi rakétarendszereket, radarállomásokat, valamint közepes és rövid hatótávolságú Buk és Tor légvédelmi rendszereket javítanak – tette hozzá az ukrán haditengerészet.
Az ukrán vezérkar beszámolója szerint az ukrán erők csütörtökre virradó éjjel lőszerraktárakat, üzemanyag- és kenőanyag-raktárakat, valamint orosz katonai összpontosulásokat támadtak Donyeck és Herszon megye orosz megszállás alatti részeiben.
Hrihorij Sapoval, az ukrán keleti erők szóvivője közölte, hogy az orosz előrenyomulásról szóló hírekkel ellentétben Donyeck megyében Fedorivka Druha, Kleban-Bik, Plescsijivka és Ivanopillja települések továbbra is az ukrán erők ellenőrzése alatt állnak, ráadásul az ukrán katonák visszaszorították az orosz hadsereget a dnyipropetrovszki régióban fekvő Berezove közelében.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy Oroszország idén további 409 ezer katonát tervez toborozni, és az Ukrajna elleni háború folytatására készül.
Az északkeleti Szumi megye ügyészi hivatala arról tájékoztatott, hogy a Hutir-Mihajlivszka kistérségben orosz dróntámadás érte a civil infrastruktúrát, amelynek következtében két testvér – egy 33 és 37 éves férfi – életét vesztette, egy 54 éves férfi pedig megsérült. Azt is közölte, hogy egy orosz drón megtámadott egy civil gépjárművet Szumi város közelében. A támadásban egy 65 és egy 64 éves férfi sebesült meg.
Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg az éjszaka három járást támadott a régióban, aminek következtében két ember szenvedett sérüléseket.
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt 24 órában orosz csapások következtében egy ember halt meg, és öten – köztük egy gyermek – sebesült meg a régióban.
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 133 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 109-et semlegesített, húsz támadó drón talált célba 11 helyszínen, és roncsok lezuhanását rögzítették hét helyen.
A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából összehívott európai parlamenti plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt terjesztett be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, továbbá az orosz energiaimport további visszaszorítása mellett foglal állást. Magyar Péter eközben évek óta rendszeres kapcsolatot tart fenn Volodimir Zelenszkij környezetével.
Borítókép: Az ukrán haditengerészet zászlója (Fotó: AFP)
