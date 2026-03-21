Brutális csapásokat hajtott végre az ukrán haditengerészet Szevasztopolban

Hrihorij Sapoval, az ukrán keleti erők szóvivője közölte, hogy az orosz előrenyomulásról szóló hírekkel ellentétben Donyeck megyében Fedorivka Druha, Kleban-Bik, Plescsijivka és Ivanopillja települések továbbra is az ukrán erők ellenőrzése alatt állnak, ráadásul az ukrán katonák visszaszorították az orosz hadsereget a dnyipropetrovszki régióban fekvő Berezove közelében.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy Oroszország idén további 409 ezer katonát tervez toborozni, és az Ukrajna elleni háború folytatására készül.

Az északkeleti Szumi megye ügyészi hivatala arról tájékoztatott, hogy a Hutir-Mihajlivszka kistérségben orosz dróntámadás érte a civil infrastruktúrát, amelynek következtében két testvér – egy 33 és 37 éves férfi – életét vesztette, egy 54 éves férfi pedig megsérült. Azt is közölte, hogy egy orosz drón megtámadott egy civil gépjárművet Szumi város közelében. A támadásban egy 65 és egy 64 éves férfi sebesült meg.

Two men in their 60s were injured in this morning's attack in Vorozhba. — Tim White (@TWMCLtd) March 19, 2026

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg az éjszaka három járást támadott a régióban, aminek következtében két ember szenvedett sérüléseket.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt 24 órában orosz csapások következtében egy ember halt meg, és öten – köztük egy gyermek – sebesült meg a régióban.