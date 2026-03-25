Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a (másik) színész, Jurij Velikij között régi a baráti és munkakapcsolat, amely még a Kvartal 95 Stúdióból származik. Velikij korábban a Stúdió rezidense volt, ahol az ukrán elnök volt az egyik alapító és vezető, gyakorlatilag addig, amíg elnök lett – mutat rá legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport. Zelenszkij elnökké választása, vagyis 2019 után Jurij Velikij lett a Stúdió „hivatalos” parodistája.
Zelenszkij barátja és színésztársa már patológust ígér Orbán Viktornak
Jurij Velikij egy paródiába ágyazva a magyar miniszterelnök két szemét két golyóhoz hasonlította, kijelentései több ponton fenyegetésként is értelmezhetők. A humorista korábban Donald Trumpról is sértő kijelentéseket tett.
Friss anyagában – amelyben magával beszélget tipikus odesszai stílusban – többször burkoltan, később pedig nyíltan fenyegeti Orbán Viktor magyar kormányfőt, majd a videó egyik pontján hangnemet vált a „paródia” és egészen nyíltan fogalmaz:
Vitja, nézz rám mind a két szemeddel…Csak hogy biztos legyen, elmagyarázom: a két szem az két golyó az orrod körül… Szóval ha március 25-én bemegyek a bankfiókba a nyugdíjamért, és azt mondják nekem: bocs, pénz nincs, mert valami kövér pöcs hirtelen úgy döntött, hogy kell neki…akkor tudd meg…Figyelj, van még egy csodálatos patológusom is, akire még senki sem panaszkodott…
Jurij Velikijt bírálják a konzervatív oldalon is. Az egyik legnagyobb „botránya” az volt, hogy többször és nagyon durván, obszcén módon sértegette Donald Trumpot, különösen 2024–2025 környékén, amikor Trump ismét elnök lett, és közeledett Oroszországhoz. Az Orbán Viktorra vonatkozó kijelentésekhez hasonló fenyegetést ugyanakkor nem fogalmazott meg.
Néhány példa arra, hogyan sértegette Trumpot (ezek Velikij videóiban elhangzó kifejezések, magyar fordításban): az amerikai elnököt rendszeresen „narancssárga s...ggfejnek”, „narancssárga kurv...pecérnek” vagy „narancssárga f...szfejnek” hívta.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU vezetőivel (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
