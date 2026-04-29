Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Több ukrán régióban akadozik az áramellátás

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint az orosz erők újabb támadásokat hajtottak végre Ukrajna energiarendszere ellen, amelyek több régióban is áramkimaradásokat okoztak. Bár egyelőre nem vezetnek be tervezett áramszüneteket, a szakértők takarékosságra figyelmeztetnek, miközben egyre több a bizonytalanság az ország energiarendszerének téli terhelhetősége körül.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 13:20
Orosz támadás miatt rongálódtak meg az elektromos vezetékek az ukrajnai Odesszában (Fotó: AFP)
A megrongálódott létesítményeknél jelenleg is helyreállítási munkák zajlanak, hogy az érintett területeken mielőbb visszaálljon az áramszolgáltatás. Szerdán nem vezetnek be óránkénti áramszüneti menetrendeket, ugyanakkor az energiaszakértők arra kérik a lakosságot, hogy este 18 és 22 óra között takarékosan használják a villamos energiát.

– számolt be a Zn.ua.

Felkészültség a következő télre

A helyreállítási munkák mellett a szakértők a hosszabb távú felkészülés fontosságát is hangsúlyozzák. Bár tervek és források rendelkezésre állnak, továbbra is kérdéses, hogy ezek mögött van-e valóban működő stratégia. A „fenntarthatósági tervek” könnyen megmaradhatnak a bürokrácia szintjén, ami a 2026/2027-es tél közeledtével nemcsak Kijevben, hanem országos szinten is kockázatot jelenthet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
