Megállíthatatlan az éjszaka kezdődött orosz támadássorozat + videó

Ez szándékos orosz terror békés városok és civilek ellen

– fogalmazott Olekszii Kuleba miniszterelnök-helyettes.

Az éjszakai orosz támadások Odesszában is károkat okoztak

A városban három ember – köztük egy gyermek – meghalt, és legalább tízen megsérültek.

Harkiv megyében az elmúlt nap során hat ember sérült meg az orosz támadások következtében.

egy Harkiv megyei család élete egyetlen éjszaka alatt omlott össze a háború miatt: az apa és három kisgyermekük meghalt, miután egy orosz drón a házukba csapódott, a várandós anya pedig egyedül maradt a feldolgozhatatlan veszteséggel.

Donyeck megyében legalább egy ember meghalt és tízen megsérültek.

A Suspilne beszámolója szerint Priluki városában a központot érte találat, amelynek következtében lángba borult a városi tanács épülete.

A helyiek legalább három robbanásról számoltak be.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka során összesen 110 nagy hatótávolságú drónt indított, amelyek közül 77-et sikerült lelőni. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint több régióban áramkimaradások voltak.

Magyar Péter több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett, ahogy a Tisza Párt is.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor

sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket.

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.