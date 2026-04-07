Megállíthatatlan az éjszaka kezdődött orosz támadássorozat + videó

Legalább nyolcan életüket vesztették, és több mint ötvenen megsérültek az Ukrajnát érő éjszakai, majd reggeli orosz támadásokban. Az egyik pilóta nélküli eszköz egy autóbuszt is eltalált. Harkiv megyében az elmúlt 24 órában hat sebesültről számoltak be. A megyeszékhely mellett további tizenkét települést is támadás ért. Több régióban – köztük Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Odessza, Szumi, Harkiv, Herszon és Csernyihiv megyék egyes részein – áramkimaradások voltak az orosz támadások után.

2026. 04. 07. 19:59
Több mint ötvenen megsérültek az Ukrajnát érő orosz támadásokban
Legalább nyolc civil meghalt, és 52-en megsérültek az éjszaka indult, majd a reggeli órákban is folytatódó orosz támadásokban. A csapások több térséget érintettek, főként lakóövezeteket, közintézményeket és közlekedési eszközöket értek – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Nincs menekvés a drónok elől: brutális orosz támadás érte Ukrajnát
Nincs menekvés a drónok elől: brutális orosz támadás érte Ukrajnát  Fotó: AFP

A legsúlyosabb eset reggel kilenc óra körül történt a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol központjában. Egy orosz FPV-drón a csúcsforgalomban eltalált egy személyszállító buszt.

A támadásban három ember életét vesztette, tizenhatan megsérültek, közülük hárman válságos állapotban vannak. 

A térségben korábban egy másik csapás is történt: akkor egy 11 éves fiú halt meg, és további öt ember sérült meg.

Ez szándékos orosz terror békés városok és civilek ellen

fogalmazott Olekszii Kuleba miniszterelnök-helyettes.

Az éjszakai orosz támadások Odesszában is károkat okoztak

A városban három ember – köztük egy gyermek – meghalt, és legalább tízen megsérültek. 

Harkiv megyében az elmúlt nap során hat ember sérült meg az orosz támadások következtében – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy egy Harkiv megyei család élete egyetlen éjszaka alatt omlott össze a háború miatt: az apa és három kisgyermekük meghalt, miután egy orosz drón a házukba csapódott, a várandós anya pedig egyedül maradt a feldolgozhatatlan veszteséggel. 

Donyeck megyében legalább egy ember meghalt és tízen megsérültek.

A Suspilne beszámolója szerint Priluki városában a központot érte találat, amelynek következtében lángba borult a városi tanács épülete.

A helyiek legalább három robbanásról számoltak be. 

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka során összesen 110 nagy hatótávolságú drónt indított, amelyek közül 77-et sikerült lelőni. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint több régióban áramkimaradások voltak.

Magyar Péter több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett, ahogy a Tisza Párt is.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor 

sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. 

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnánk valamilyen ukrán szálat

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Egy nő áll az orosz dróncsapás által megrongált háza előtt Odesszában (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu