Feltárult a brit bevándorlási rendszer kijátszásának módszere

Tényfeltáró riporterek rántották le a leplet egy csalásról Nagy-Britanniában. A ügyeskedő bevándorlók koholt vádakkal és fizetett tanácsadók segítségével kerülik el a kitoloncolást, miközben tönkre teszik a gyanútlan britek életét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 11:59
A menekültügyi rendszer súlyos hiányosságai tárultak fel Nagy-Britanniában Forrás: AFP
Brit oknyomozó újságírók súlyos, rendszerszintű visszaélésekre derítettek fény az Egyesült Királyságban. Egyes bevándorlók a családon belüli erőszakot elszenvedő áldozatok védelmére létrehozott rendszer hiányosságait kihasználva kerülik el a kitoloncolást – számolt be róla az Origo a BBC cikkére hivatkozva.

Feltárult a brit bevándorlási rendszer kijátszásának módszere: a bevándorlók azt állítják, hogy családon belüli erőszak áldozatai lettek
Feltárult a brit bevándorlási rendszer kijátszásának módszere: a bevándorlók azt állítják, hogy családon belüli erőszak áldozatai lettek
Számos bevándorló hamisan azt állítja, hogy családon belüli erőszak áldozatai voltak, így visszaélve azzal a kezdeményezéssel, amelyet a valódi bántalmazást elszenvedők védelmében hívtak életre. A Migrant Victims of Domestic Abuse Concession keretein belül az érintettek gyorsított eljárás keretében kaphatnak tartózkodási engedélyt Nagy-Britanniában, ám az ellenőrzés hiányosságai miatt a rendszer visszaélésekre teremt lehetőséget. A tényfeltáró riport szerint egyes bevándorlók kapcsolatot létesítenek brit állampolgárokkal, majd az országba érkezésük után koholt bántalmazási vádakat fogalmaznak meg. Előfordult olyan eset is, hogy magukat bevándorlási tanácsadóknak nevező „szakértők” bátorították az ügyfeleiket hamis történetek kitalálására. Egy újságíró inkognitóban kereste fel Eli Ciswakát, aki nagyjából 380 ezer forintnyi összegért vállalta egy lelki terrorról szóló forgatókönyv megírását, és hogy azt a hatóságok előtt is előadja. 

A férfi elmondta, hogy minden korábbi ügye sikerrel zárult és egy, már jóváhagyott tartózkodási kérelmet is felmutatott bizonyítékként.

Miért hazudnak a bevándorlók a bántalmazásról?

A bántalmazottként regisztráltak rögtön 90 napos ideiglenes tartózkodási engedélyhez jutnak, ami alatt kezdeményezhetik a letelepedési eljárást. Ez a megoldás lényegesen gyorsabb, mint más eljárások, például egy menedékkérelem elbírálása akár öt évbe is telhet. 2025-ben, egy év alatt 5600 ilyen jellegű – bántalmazáshoz kapcsolódó letelepedési kérvényt – adtak be, ami jelentős növekedést mutat az előző évek adataihoz képest. A visszaélések során gyakran csak egy rendőrségi bejelentés szolgál igazolásként, ami elegendő a kérelem benyújtásához akkor is, ha az ügyben nem történt vádemelés.

Egy brit nő, Aisha esete is rámutat a problémára: miután nemi erőszak miatt feljelentette a férjét, válaszul a férfi családon belüli erőszakkal vádolta meg őt, hogy elkerülje a kitoloncolást.

Jabran Hussain jogász kiemelte, hogy számos brit polgár élete ment tönkre a hamis vádak miatt, miközben sok csaló megkapta a letelepedési engedélyt. Robbie Moore, a konzervatívok politikusa szerint nyugtalanító, hogy egyesek már a megérkezésüket követő hetekben ilyen súlyos állításokkal állnak elő. A napokban egy más jellegű visszaélésre is fény derült, a szexuális irányultságra hivatkozó menedékkérelmekre

A brit hatóságok hangsúlyozzák, hogy a megtévesztésen alapuló menedékkérelem beadása bűncselekmény, amely akár szabadságvesztéssel is járhat. 

Borítókép: A menekültügyi rendszer súlyos hiányosságai tárultak fel Nagy-Britanniában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu