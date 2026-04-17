Brit oknyomozó újságírók súlyos, rendszerszintű visszaélésekre derítettek fény az Egyesült Királyságban. Egyes bevándorlók a családon belüli erőszakot elszenvedő áldozatok védelmére létrehozott rendszer hiányosságait kihasználva kerülik el a kitoloncolást – számolt be róla az Origo a BBC cikkére hivatkozva.

Feltárult a brit bevándorlási rendszer kijátszásának módszere: a bevándorlók azt állítják, hogy családon belüli erőszak áldozatai lettek

Számos bevándorló hamisan azt állítja, hogy családon belüli erőszak áldozatai voltak, így visszaélve azzal a kezdeményezéssel, amelyet a valódi bántalmazást elszenvedők védelmében hívtak életre. A Migrant Victims of Domestic Abuse Concession keretein belül az érintettek gyorsított eljárás keretében kaphatnak tartózkodási engedélyt Nagy-Britanniában, ám az ellenőrzés hiányosságai miatt a rendszer visszaélésekre teremt lehetőséget. A tényfeltáró riport szerint egyes bevándorlók kapcsolatot létesítenek brit állampolgárokkal, majd az országba érkezésük után koholt bántalmazási vádakat fogalmaznak meg. Előfordult olyan eset is, hogy magukat bevándorlási tanácsadóknak nevező „szakértők” bátorították az ügyfeleiket hamis történetek kitalálására. Egy újságíró inkognitóban kereste fel Eli Ciswakát, aki nagyjából 380 ezer forintnyi összegért vállalta egy lelki terrorról szóló forgatókönyv megírását, és hogy azt a hatóságok előtt is előadja.