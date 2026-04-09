Fényűzésből őrizetbe: lecsaptak az iráni rezsimhez köthető bevándorlókra

A Fox News által nyilvánosságra hozott felvételek megmutatják, micsoda luxusban életek Kaliforniában a néhai iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni rokonai. Az iráni rezsimhez köthető bevándorlókra az ICE csapott le.

Fényűző életet éltek a bevándorlók: egy Tesla is előkerült, amely tele volt luxusmárkák termékeivel. Fotó: AFP

A két nőt a múlt héten tartóztatta le az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE), miután az amerikai külügyminisztérium visszavonta zöldkártyájukat. A hatóságok közlése szerint

Afshar nyíltan támogatta az iráni rezsimet, valamint az Egyesült Államok ellen irányuló támadásokat is méltatta.

Marco Rubio külügyminiszter szerint Afshar az Egyesült Államokat „Nagy Sátánnak” nevezte, és szerinte olyan személyek közé tartozik, akik a nyugati társadalmakban élnek, miközben azok ellen agitálnak. A tárcavezető azt is hangsúlyozta, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem szélesebb jelenségről.