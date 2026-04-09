Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Egyesült ÁllamokIránKaliforniaICEbevándorlórezsim

Fényűzésből őrizetbe: lecsaptak az iráni rezsimhez köthető bevándorlókra

Letartóztatták az iráni rezsimhez köthető néhai Kászim Szulejmáni rokonait az Egyesült Államokban. Hamideh Szulejmáni Afshart és lányát Los Angeles egyik elővárosában vették őrizetbe az ICE ügynökei. Beszámolók szerint az anya-lánya páros 2015 óta élt az Egyesült Államokban, ahol először menedékjogot, majd később zöldkártyát kaptak. Közben fotók kerültek nyilvánosságra az életvitelükről és otthonukról is – fényűző életet éltek Kaliforniában.

Sebők Barbara
2026. 04. 09. 0:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fox News által nyilvánosságra hozott felvételek megmutatják, micsoda luxusban életek Kaliforniában a néhai iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni rokonai. Az iráni rezsimhez köthető bevándorlókra az ICE csapott le.

Fényűző életet éltek a bevándorlók: egy Tesla is előkerült, amely tele volt luxusmárkák termékeivel. Fotó: AFP

A két nőt a múlt héten tartóztatta le az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE), miután az amerikai külügyminisztérium visszavonta zöldkártyájukat. A hatóságok közlése szerint 

Afshar nyíltan támogatta az iráni rezsimet, valamint az Egyesült Államok ellen irányuló támadásokat is méltatta.

Marco Rubio külügyminiszter szerint Afshar az Egyesült Államokat „Nagy Sátánnak” nevezte, és szerinte olyan személyek közé tartozik, akik a nyugati társadalmakban élnek, miközben azok ellen agitálnak. A tárcavezető azt is hangsúlyozta, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem szélesebb jelenségről.

A Fox News riportjában megszólaló Síla Nazarján – aki gyerekként menekült el Iránból – bírálta az ilyen életmódot folytató személyeket. Mint fogalmazott: 

Ezek a nők bikiniben pózolnak jachtokon, köldökig érő, V kivágású ruhákat viselnek, Instagram-influencerek akarnak lenni. Mindezt a véres pénzből – abból a pénzből, amelyet sikkasztottak, elloptak az iráni néptől.

Hozzátette, hogy szerinte több ezer hasonló személy él az Egyesült Államokban, Kanadában és Londonban. 

Nazarján a kettős mércére is felhívta a figyelmet. 

És olyan álszentek. Iránban, ha csak néhány hajszálat is megmutatsz, 74 korbácsütést kapsz – láttam már nőket, akiket a földön rugdostak, mert megszegték az iráni hidzsábszabályokat

– mondta. Majd így folytatta: „Nőket erőszakoltak meg, nőket öltek meg azért, mert megmutatták a hajukat. Nem is beszélve arról, hogy ezek a nők – ha megnézed az Instagram-oldalukat, az felháborító – jachtokon pózolnak, félmeztelenül vásárolnak a Rodeo Drive-on, és ez szinte olyan, mintha nyíltan hirdetnék: a szabályok rád vonatkoznak, de rám nem.”

Fényűző életet éltek a bevándorlók: egy Tesla is előkerült

A hatósági akció során fotók készült a Los Angeles belvárosához közeli ingatlanról is. Az ingatlant Afshar 2021-ben vásárolta meg. A házban többek között egy szelfihez használt gyűrűlámpát, televíziós eszközöket és egy életnagyságú női próbababát is találtak. 

Kívülről az épület visszafogottnak tűnik, a többi felvételen viszont már egyértelműen látszik a fényűzés.

Ezek közé tartozik egy Tesla Model 3 is, amely tele volt luxusmárkák termékeivel. A jármű belsejében egyebek mellett Miss Dior táska, dizájner párnák és drága kozmetikai termékek voltak. 

A Belbiztonsági Minisztérium közlése szerint Afshar és lánya 2015-ben érkezett az Egyesült Államokba, majd 2019-ben menekültstátuszt kaptak. 

Később mindketten zöldkártyához jutottak, amely állandó tartózkodási jogot biztosított számukra.

A hatóságok azonban később megkérdőjelezték a kapott menedékjogot. Lauren Bis, a minisztérium egyik vezető tisztségviselője szerint Afshar több alkalommal visszautazott Iránba, ami „bizonyítja, hogy menedékjog iránti kérelme csalárd volt”. A közelmúltban más, az iráni rezsimhez köthető személyek jogállását is megszüntették az Egyesült Államokban, és több esetben kiutasítási eljárás is indult.

Borítókép: Az Iráni Forradalmi Gárda tagjai Kászim Szulejmáni  portréja mellett állnak (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbihari zoltán

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bayer Zsolt avatarja

Egy aljas, mocsok gazember vagy, Bihari Zoltán. Egy Lenin-fiú.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
