Halálos kígyóshow Egyiptomban: kobra mart meg egy turistát Hurghadában

Az eset április elején történt a Vörös-tenger partján fekvő Hurghada egyik luxusüdülőhelyén, ahol a kígyóbűvölő műsora a szállodai szórakoztató program része volt. A hatóságok szerint az előadás során két kígyót, feltehetően kobrát használtak, és a vendégeket is bevonták a produkcióba.
A beszámolók szerint az egyik kígyó váratlanul bemászott a turista ruhájába, majd megmarta a férfit. A hatóságok közlése alapján az áldozat ezt követően súlyos mérgezési tüneteket mutatott, és újraélesztésre volt szükség.
