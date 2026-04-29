Halálos kígyóshow Egyiptomban: kobra mart meg egy turistát Hurghadában

A férfit kórházba szállították, azonban röviddel később meghalt. A toxikológiai vizsgálat eredménye még nem készült el.

A turista a németországi Unterallgäu régióból érkezett, és családtagjaival nyaralt Egyiptomban.

Az ügyben a memmingeni bűnügyi felügyelőség indított nyomozást az ügyészség irányítása mellett.

A kobrák a világ legveszélyesebb kígyói közé tartoznak: mérgük gyorsan bénulást és légzési elégtelenséget okozhat, ezért harapásuk azonnali orvosi beavatkozást igényel.