Halálos kígyóshow Egyiptomban: kobra mart meg egy turistát Hurghadában

Tragikus baleset történt egy egyiptomi luxusüdülőhelyen: egy kígyóbemutató során egy kobra bemászott egy német turista nadrágjába, majd megmarta. A férfi röviddel a kórházba szállítása után meghalt. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 12:34
Képünk illusztráció Fotó: A Hurghada Orvosi Központ Mentőszolgálata
Az eset április elején történt a Vörös-tenger partján fekvő Hurghada egyik luxusüdülőhelyén, ahol a kígyóbűvölő műsora a szállodai szórakoztató program része volt. A hatóságok szerint az előadás során két kígyót, feltehetően kobrát használtak, és a vendégeket is bevonták a produkcióba.

A beszámolók szerint az egyik kígyó váratlanul bemászott a turista ruhájába, majd megmarta a férfit. A hatóságok közlése alapján az áldozat ezt követően súlyos mérgezési tüneteket mutatott, és újraélesztésre volt szükség.

A férfit kórházba szállították, azonban röviddel később meghalt. A toxikológiai vizsgálat eredménye még nem készült el.

A turista a németországi Unterallgäu régióból érkezett, és családtagjaival nyaralt Egyiptomban. 

Az ügyben a memmingeni bűnügyi felügyelőség indított nyomozást az ügyészség irányítása mellett.

A kobrák a világ legveszélyesebb kígyói közé tartoznak: mérgük gyorsan bénulást és légzési elégtelenséget okozhat, ezért harapásuk azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Tavaly elsüllyedt egy turistákkal teli tengeralattjáró a Vörös-tengeren, hat ember életét vesztette. A Szindbád nevű hajót a kikötő közelében érte a baleset. A tulajdonosok évek óta indítottak turistautakat Hurghada térségében. A város népszerű turisztikai célpont, amely strandjairól és korallzátonyairól ismert.

A Sindbad negyvenöt utasa Oroszországból, Indiából, Norvégiából és Svédországból érkezett – mondta el Amr Hanafy, a Vörös-tenger kormányzója. A jármű fedélzetén ötfős egyiptomi legénység teljesített szolgálatot.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
