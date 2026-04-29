Észtország uniós tiltást sürget: ne léphessenek be volt orosz katonák Európába

Észtország – biztonsági és erkölcsi okokra hivatkozva – azt szeretné, ha az Európai Unió hosszú távon is megtiltaná a volt orosz katonák belépését a tagországokba. A javaslat ugyanakkor vitákat váltott ki, mivel az a kényszersorozottakat és dezertőröket is sújthatná.

2026. 04. 29. 15:53
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Nem engedhetjük meg, hogy ezek az emberek, akik bűncselekményeket követnek el, akik nőket erőszakolnak meg, gyerekeket és civileket ölnek meg, Európába jöjjenek

– fogalmazott Hanno Pevkur észt védelmi miniszter. Hozzátette: „ez nem Észtország kérdése, hanem Európa biztonságának kérdése”.

A javaslat mögé több tagállam is felsorakozhat. 

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője már korábban jelezte: az ötlet „számos tagállam” támogatását élvezi. Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja a lehetséges intézkedéseket, konkrét javaslatok a nyári uniós csúcson érkezhetnek.

Tallinn szerint a kérdés nemcsak biztonsági, hanem erkölcsi ügy is. 

Margus Tsahkna észt külügyminiszter úgy fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy Putyin Európába fogja küldeni ezeket az embereket”. Hozzátette: „Sok rossz dolgot fognak tenni.” Egy másik kijelentésében pedig hangsúlyozta: „Bucsából nem lehet Brüsszelbe vezető út”.

A javaslat ugyanakkor komoly kritikákat váltott ki. Szakértők szerint egy általános tiltás a kényszersorozottakat és azokat is sújtaná, akik megpróbálnak elszakadni az orosz hadseregtől. Egyes jogvédők attól tartanak, hogy az ilyen intézkedések inkább visszatartják a dezertálást, mintsem ösztönöznék azt.

A Politico beszámolója szerint Oroszország mozgósítása során több százezer embert hívtak be, közülük sokan nyomás alatt kerültek a frontra. A visszatérő veteránok helyzete külön kockázatokat hordoz: egyes elemzések szerint egy részük bűncselekményekbe keveredett, míg mások pszichológiai problémákkal térnek haza.

Az Egmont Intézet egyik szakértője szerint a volt katonák „kockázatot jelenthetnek – Oroszországnak és számunkra is”, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy Európa túlreagálhatja a fenyegetést.

