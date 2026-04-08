Szívszorító jelenetek játszódnak le nap mint nap Ukrajnában. Az elmúlt 24 órában legalább öt civil vesztette életét és csaknem harmincan megsérültek az orosz támadások következtében. A csapások lakóövezeteket is értek, a romok alatt pedig még mindig túlélők után kutatnak – írja a Szon.
Mátészalkától néhány órányira nincs hová menekülni – civileket és gyerekeket sújtanak a támadások
Halottak, sebesültek, romok alá szorult családok – az elmúlt 24 órában újabb támadások érték Ukrajnát. Alig pár órára Mátészalkától a harcok nemcsak a fronton zajlanak: lakóövezetek válnak célponttá, a legkiszolgáltatottabbak pedig a gyerekek, akik a háború árnyékában próbálnak túlélni.
A háború sokak számára nem távoli frontvonalat jelent, hanem a saját otthonukat. Odesszában például lakóépületet ért találat: három ember meghalt, köztük egy gyermek, többeket pedig kórházba szállítottak. A mentők folyamatosan dolgoznak, miközben attól tartanak, hogy további emberek rekedtek a romok alatt – írja a The Kyiv Independent.
Más térségekben sem jobb a helyzet. A front közelében élők naponta szembesülnek a dróntámadásokkal és a tüzérségi csapásokkal. Egyes településeken a lakók már azt sem tudják, hová meneküljenek, amikor megszólal a légiriadó.
A félelem a mindennapok részévé vált. Sokan pincékben vagy ideiglenes óvóhelyeken húzzák meg magukat, mások saját otthonuk legvédettebb pontján próbálnak túlélni. A robbanások hangja, a romok látványa és a bizonytalanság állandó jelenléte mindenkit érint.
A gyerekek helyzete különösen megrázó. Számukra a háború nem hír, hanem valóság: légiriadók, menekülés, félelem. Egyesek a romok között vesztik el otthonukat, mások a támadások alatt tanulnak meg elrejtőzni.
Magyar Péter ukrán kapcsolatai
Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke Kijevben is járt, ám látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint az ukrán fővárosban találkozott egy titkosszolgálati személlyel, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéből más szereplőkkel is kapcsolatba léphetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Az út céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel Magyar Péter nem ismertette annak hátterét. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amelyről közösségi oldalán megosztott tartalmak tanúskodnak.
A politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett tájékoztatás, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)
