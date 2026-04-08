Mátészalkától néhány órányira nincs hová menekülni – civileket és gyerekeket sújtanak a támadások

A háború sokak számára nem távoli frontvonalat jelent, hanem a saját otthonukat. Odesszában például lakóépületet ért találat: három ember meghalt, köztük egy gyermek, többeket pedig kórházba szállítottak. A mentők folyamatosan dolgoznak, miközben attól tartanak, hogy további emberek rekedtek a romok alatt – írja a The Kyiv Independent.

Más térségekben sem jobb a helyzet. A front közelében élők naponta szembesülnek a dróntámadásokkal és a tüzérségi csapásokkal. Egyes településeken a lakók már azt sem tudják, hová meneküljenek, amikor megszólal a légiriadó.

A félelem a mindennapok részévé vált. Sokan pincékben vagy ideiglenes óvóhelyeken húzzák meg magukat, mások saját otthonuk legvédettebb pontján próbálnak túlélni. A robbanások hangja, a romok látványa és a bizonytalanság állandó jelenléte mindenkit érint.

A gyerekek helyzete különösen megrázó. Számukra a háború nem hír, hanem valóság: légiriadók, menekülés, félelem. Egyesek a romok között vesztik el otthonukat, mások a támadások alatt tanulnak meg elrejtőzni.