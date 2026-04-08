A magyarok csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását

Mátészalkától néhány órányira nincs hová menekülni – civileket és gyerekeket sújtanak a támadások

Halottak, sebesültek, romok alá szorult családok – az elmúlt 24 órában újabb támadások érték Ukrajnát. Alig pár órára Mátészalkától a harcok nemcsak a fronton zajlanak: lakóövezetek válnak célponttá, a legkiszolgáltatottabbak pedig a gyerekek, akik a háború árnyékában próbálnak túlélni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 11:33
Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)
Szívszorító jelenetek játszódnak le nap mint nap Ukrajnában. Az elmúlt 24 órában legalább öt civil vesztette életét és csaknem harmincan megsérültek az orosz támadások következtében. A csapások lakóövezeteket is értek, a romok alatt pedig még mindig túlélők után kutatnak – írja a Szon.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A háború sokak számára nem távoli frontvonalat jelent, hanem a saját otthonukat. Odesszában például lakóépületet ért találat: három ember meghalt, köztük egy gyermek, többeket pedig kórházba szállítottak. A mentők folyamatosan dolgoznak, miközben attól tartanak, hogy további emberek rekedtek a romok alatt – írja a The Kyiv Independent.

Más térségekben sem jobb a helyzet. A front közelében élők naponta szembesülnek a dróntámadásokkal és a tüzérségi csapásokkal. Egyes településeken a lakók már azt sem tudják, hová meneküljenek, amikor megszólal a légiriadó.

A félelem a mindennapok részévé vált. Sokan pincékben vagy ideiglenes óvóhelyeken húzzák meg magukat, mások saját otthonuk legvédettebb pontján próbálnak túlélni. A robbanások hangja, a romok látványa és a bizonytalanság állandó jelenléte mindenkit érint.

A gyerekek helyzete különösen megrázó. Számukra a háború nem hír, hanem valóság: légiriadók, menekülés, félelem. Egyesek a romok között vesztik el otthonukat, mások a támadások alatt tanulnak meg elrejtőzni.

A devasted mother just arrived in Poland as seen talking on the phone and crying next to her children. War refugees from Ukraine arrive at Przemysl railway station and get warm food. Civilians mostly women, old people and children who fled the conflict in Ukraine are seen in train station in Przemyl getting warm food from volunteers and Polish armed forces. Afterwards they register to get on buses or trains at the main railway station to be transferred into Poland and Europe while volunteers and NGOs provide them with humanitarian aid and assistance. People arrive by train from Lviv in Ukraine or from Medyka - Shehyni border crossing, where most of them cross the Polish Ukrainian borders on foot and arrive at the station by bus. According to UN - UNHCR about 8 million refugees left the country as United Nations announced and showed the data on a map of the Ukrainians who fled and those who have been internally displaced. Przemysl, Poland on March 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Háborús menekültek: a gyerekek a legkiszolgáltatottabbak (Fotó: AFP)

Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke Kijevben is járt, ám látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Sajtóértesülések szerint az ukrán fővárosban találkozott egy titkosszolgálati személlyel, és az is felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéből más szereplőkkel is kapcsolatba léphetett, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Az út céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel Magyar Péter nem ismertette annak hátterét. Kijevi tartózkodása során felkereste az ukrán hősök emlékfalát is, amelyről közösségi oldalán megosztott tartalmak tanúskodnak.

A politikus a müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt. Hivatalos találkozóról nem érkezett tájékoztatás, ugyanakkor egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu