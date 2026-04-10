A Lutszkban rögzített videón az látható, amint a TCK emberei egy fiatal férfi után rontanak be egy épületbe, majd túlerővel próbálják őt elszállítani. A jelenet különösen megrázó, mivel az érintett édesapja is a helyszínen tartózkodott, és sérülten próbálta megakadályozni fia elhurcolását. Az eset nem egyedi: az elmúlt időszakban több hasonló felvétel látott napvilágot, amelyek kérdéseket vetnek fel a mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban – számolt be cikkében az Origo.
Hiába küzdött fia megmentéséért az ukrán férfi + videó
Újabb felvétel került fel az internetre, amely az ukrajnai mozgósítás módszereit mutatja be. A képsorok tanúsága szerint a toborzók egyre erőszakosabb eszközökhöz nyúlnak, hogy pótolják a harctéren jelentkező emberhiányt. A mostani eset rávilágított arra, hogy a család sem szent már számukra. Legújabb áldozatukra édesapja társaságában csaptak le.
A felvételen a TCK toborzói egy fiatal férfit üldözve hatoltak be egy épületbe. A módszerük a megszokott: jelentős túlerőt alkalmaznak, és ha ellenállásba ütköznek, erőszakkal kényszerítik ki az együttműködést. A rajtaütés idején a férfi az apjával volt, aki sérülten is megpróbálta feltartóztatni a katonákat, de végül két toborzó lefogta.
Az ukrán hatóságok korábban többször is azt állították, hogy a mozgósítás törvényes keretek között zajlik, ugyanakkor az utóbbi időben számos olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyek hasonló, erőszakos eseteket ábrázolnak. Ukrajnában brutális módon viszik a frontra az embereket: a toborzók gyakorlatilag levadásszák a férfiakat a települések utcáin. Nem kímélik az érintetteket, sok esetben bántalmazzák őket.
Zelenszkij emberei saját honfitársaikkal is embertelenül bánnak. A társadalomban egyre nagyobb felháborodás tapasztalható az ilyen visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot dühüknek a brutalitás láttán. A TCK egységei gyakran az esti órákban hajtanak végre akciókat, amikor a gyanútlan civileket veszik célba – ahogy az Krivij Rihben is történt.
Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel
Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter évekkel ezelőtt. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián
Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.
Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
