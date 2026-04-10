A felvételen a TCK toborzói egy fiatal férfit üldözve hatoltak be egy épületbe. A módszerük a megszokott: jelentős túlerőt alkalmaznak, és ha ellenállásba ütköznek, erőszakkal kényszerítik ki az együttműködést. A rajtaütés idején a férfi az apjával volt, aki sérülten is megpróbálta feltartóztatni a katonákat, de végül két toborzó lefogta.

Az ukrán hatóságok korábban többször is azt állították, hogy a mozgósítás törvényes keretek között zajlik, ugyanakkor az utóbbi időben számos olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyek hasonló, erőszakos eseteket ábrázolnak. Ukrajnában brutális módon viszik a frontra az embereket: a toborzók gyakorlatilag levadásszák a férfiakat a települések utcáin. Nem kímélik az érintetteket, sok esetben bántalmazzák őket.

Zelenszkij emberei saját honfitársaikkal is embertelenül bánnak. A társadalomban egyre nagyobb felháborodás tapasztalható az ilyen visszaélések miatt, és mind többen adnak hangot dühüknek a brutalitás láttán. A TCK egységei gyakran az esti órákban hajtanak végre akciókat, amikor a gyanútlan civileket veszik célba – ahogy az Krivij Rihben is történt.