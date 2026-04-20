Moszkva figyelmeztet: hatalmas terrorhullám fenyeget

Egy orosz diplomata szerint újabb, a kijevihez hasonló terrortámadások érhetik Ukrajnát. A tisztségviselő úgy látja, a fegyverek ellenőrizetlen terjedése, a mélyülő gazdasági válság és a fokozódó társadalmi feszültség egyenes út a belső erőszakhoz. Állítása szerint a kijevi vezetés képtelen betartani a lakosságnak tett ígéreteit. Ez a kudarc tovább szítja az indulatokat az országban, ami miatt a támadások mindennapossá válhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 13:47
Az ilyen támadások mindennapossá válhatnak Forrás: AFP
Ukrajnában a kijevi tragédiához hasonló terrortámadások számának emelkedésére lehet számítani – erről beszélt Rodion Mirosnik orosz diplomata – írja a TASZSZ.

Ukrajna a kijevi tragédiához hasonló terrortámadások számának növekedésével nézhet szembe. Fotó: AFP

Kijevben terrorhullám fenyeget

Mirosnik szerint az ukrán társadalomban egyre erősebb a kilátástalanság, ráadásul a lakosság kezében jelentős mennyiségű fegyver van. Úgy látja, a hatóságok önkényes működése is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben több, az április 18-i kijevi lövöldözéshez hasonló eset történjen.

A kijevihez hasonló terrortámadások száma várhatóan emelkedni fog a súlyosbodó gazdasági válság, a harci tapasztalattal rendelkező katonák nagy száma, valamint a lakosságnál lévő fegyverek miatt

– mondta. A diplomata szerint a rezsim igazságtalanságával szembesülő mentálisan zavart emberek a védteleneken és bárkin levezethetik a haragjukat.

Mirosnik arról is beszélt, hogy a kijevi vezetés egyre inkább kényszerítő eszközökhöz nyúl, és egyre kevesebben látják a saját érdeküket a jelenlegi helyzetben. 

Április 18-án egy fegyveres támadó embereket ölt meg Kijev belvárosában, majd több embert túszul ejtett egy szupermarketben. A helyszínre érkező különleges erők tárgyalásokat követően megrohamozták az épületet, és végül likvidálták az elkövetőt

Korábban is beszámoltunk arról, hogy katonák fegyvereket adtak el civileknek – egy ilyen eset végül kettős gyilkossággal végződött a Bucsai járásban. A nézeteltérés dulakodássá fajult, a vevő pedig a fegyverrel végzett az áldozatokkal, majd a házba zárkózott. A kiérkező rendőrök végül elfogták, írja a Sztrana.

Borítókép: A kijevi terrortámadás helyszíne (Fotó: AFP)

