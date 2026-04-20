Ukrajnában a kijevi tragédiához hasonló terrortámadások számának emelkedésére lehet számítani – erről beszélt Rodion Mirosnik orosz diplomata – írja a TASZSZ.

Kijevben terrorhullám fenyeget

Mirosnik szerint az ukrán társadalomban egyre erősebb a kilátástalanság, ráadásul a lakosság kezében jelentős mennyiségű fegyver van. Úgy látja, a hatóságok önkényes működése is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben több, az április 18-i kijevi lövöldözéshez hasonló eset történjen.

A kijevihez hasonló terrortámadások száma várhatóan emelkedni fog a súlyosbodó gazdasági válság, a harci tapasztalattal rendelkező katonák nagy száma, valamint a lakosságnál lévő fegyverek miatt

– mondta. A diplomata szerint a rezsim igazságtalanságával szembesülő mentálisan zavart emberek a védteleneken és bárkin levezethetik a haragjukat.