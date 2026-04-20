Kína határozott fellépést sürget a Hormuzi-szoros kapcsán

A Hormuzi-szoros hajóforgalmának zavartalan fenntartására szólított fel Hszi Csin-ping kínai elnök, aki hétfőn telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel – jelentette a kínai állami média hétfőn.

A jelentés szerint a kínai elnök hangsúlyozta: Peking azonnali és átfogó tűzszünetet sürget, és a közel-keleti konfliktusok politikai és diplomáciai rendezését támogatja.

A Hormuzi-szoros zavartalan működése kulcsfontosságú a térség és a világgazdaság számára

– tette hozzá Hszi.

A két vezető a hétfői beszélgetés során megerősítette, hogy tovább szeretnék mélyíteni a Kína és Szaúd-Arábia közötti együttműködéseket. Mohammed bin Szalmán kiemelte, hogy „a térségben zajló harcok veszélyeztetik az Öböl menti országok biztonságát és a globális energiaellátást”.