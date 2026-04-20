Kína állami médiájának beszámolója szerint Peking azonnali és átfogó tűzszünetet szorgalmaz, valamint a politikai és diplomáciai megoldásokat tartja az egyetlen járható útnak. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a tengeri kereskedelem zavartalanságának biztosítása, különös tekintettel a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalára.
Kína határozott fellépést sürget a Hormuzi-szoros kapcsán
Kína határozott fellépést sürget a közel-keleti feszültségek enyhítésére, miközben a globális gazdaság szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros biztonsága is napirendre került. Hszi Csin-ping kínai elnök a szaúdi trónörökössel folytatott egyeztetésen a stabilitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A felek egyetértettek abban, hogy a konfliktusok eszkalációja súlyos következményekkel járhat.
A Hormuzi-szoros hajóforgalmának zavartalan fenntartására szólított fel Hszi Csin-ping kínai elnök, aki hétfőn telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel – jelentette a kínai állami média hétfőn.
A jelentés szerint a kínai elnök hangsúlyozta: Peking azonnali és átfogó tűzszünetet sürget, és a közel-keleti konfliktusok politikai és diplomáciai rendezését támogatja.
A Hormuzi-szoros zavartalan működése kulcsfontosságú a térség és a világgazdaság számára
– tette hozzá Hszi.
A két vezető a hétfői beszélgetés során megerősítette, hogy tovább szeretnék mélyíteni a Kína és Szaúd-Arábia közötti együttműködéseket. Mohammed bin Szalmán kiemelte, hogy „a térségben zajló harcok veszélyeztetik az Öböl menti országok biztonságát és a globális energiaellátást”.
Szaúd-Arábia a feszültségek enyhítésében és a párbeszéd előmozdításában érdekelt, és kész együttműködni Kínával a stabilitás megőrzése érdekében
– hangsúlyozta.
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!