Kína határozott fellépést sürget a Hormuzi-szoros kapcsán

Kína határozott fellépést sürget a közel-keleti feszültségek enyhítésére, miközben a globális gazdaság szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros biztonsága is napirendre került. Hszi Csin-ping kínai elnök a szaúdi trónörökössel folytatott egyeztetésen a stabilitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A felek egyetértettek abban, hogy a konfliktusok eszkalációja súlyos következményekkel járhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 15:29
Hszi Csin-ping kínai elnök
Hszi Csin-ping kínai elnök Forrás: AFP
Kína állami médiájának beszámolója szerint Peking azonnali és átfogó tűzszünetet szorgalmaz, valamint a politikai és diplomáciai megoldásokat tartja az egyetlen járható útnak. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a tengeri kereskedelem zavartalanságának biztosítása, különös tekintettel a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalára.

A Hormuzi-szoros hajóforgalmának zavartalan fenntartására szólított fel Hszi Csin-ping kínai elnök, aki hétfőn telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel – jelentette a kínai állami média hétfőn.

A jelentés szerint a kínai elnök hangsúlyozta: Peking azonnali és átfogó tűzszünetet sürget, és a közel-keleti konfliktusok politikai és diplomáciai rendezését támogatja.

A Hormuzi-szoros zavartalan működése kulcsfontosságú a térség és a világgazdaság számára

– tette hozzá Hszi.

A két vezető a hétfői beszélgetés során megerősítette, hogy tovább szeretnék mélyíteni a Kína és Szaúd-Arábia közötti együttműködéseket. Mohammed bin Szalmán kiemelte, hogy „a térségben zajló harcok veszélyeztetik az Öböl menti országok biztonságát és a globális energiaellátást”.

Szaúd-Arábia a feszültségek enyhítésében és a párbeszéd előmozdításában érdekelt, és kész együttműködni Kínával a stabilitás megőrzése érdekében

– hangsúlyozta.

add-square Támadás Irán ellen

Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten: amerikaiak elfoglaltak egy iráni teherhajót

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
