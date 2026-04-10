Jerzy Kwasniewski: A magyar választási rendszer stabil, a külső nyomás viszont egyre erősebb

Kwasniewski lapunknak arról beszélt: egyelőre „túl korai lenne véglegesen kijelenteni a külföldi beavatkozás szintjét”, ugyanakkor már most is „aggodalomra ad okot” nemcsak az ukrán, hanem az európai uniós – különösen az Európai Bizottság részéről érkező – nyomás. Mint fogalmazott, a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) és az ahhoz kapcsolódó gyorsreagálási mechanizmusok révén olyan eszközök jöttek létre, amelyekkel „arra törekedhetnek, hogy korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, és csökkentsék a közösségi média elérését a konzervatív szereplők esetében”.

Jerzy Kwasniewski, a Liberty Coalition for a Free and Fair Election társelnöke Fotó: Liberty Coalition for a Free and Fair Election

Hangsúlyozta: több politikus és újságíró is arról számolt be, hogy a Meta „korlátozta az elérésüket és elnyomta a hangjukat” a platformon. Szerinte kulcskérdés, hogy mindez mennyiben köthető uniós eljárásokhoz.

Példaként említette, hogy a vállalat maga is elismerte: egyes bejegyzéseket – köztük Orbán Viktor, Lázár János és más kormánypárti politikusok posztjait – visszafogta, mert azok „nem feleltek meg a belső szabályzatnak”.