Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

hetes cikkelyBrüsszelMagyarországFidesz-KDNP

Brüsszel visszaélt a hatalmával, a Fidesz–KDNP képviselői léptek

A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja hivatalosan is kezdeményezte a Magyarországgal szembeni hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését – erről beszélt videóüzenetében Deutsch Tamás.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 9:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elmondása szerint kezdeményezésük arra irányul, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága, a LIBE haladéktalanul készítse el azt a határozati javaslatot, amely az eljárás lezárását indítványozza, majd terjessze azt a plenáris ülés elé.

A képviselő a videóban úgy fogalmazott, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták Magyarországgal szemben.

A Tisza Párt választási győzelme után maga Manfred Weber is elismeri, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag a politikai nyomásgyakorlás érdekében alkalmazták Magyarországgal szemben. 

– fogalmazott Deutsch.

Soha nem is volt semmilyen valódi jogállamisági probléma, a hetes cikkely szerinti eljárás kizárólag politikai büntetőakció volt. Brüsszel visszaélt a hatalmával, hogy ezzel az eljárással is folyamatos politikai nyomás alatt tartsák Magyarországot, hogy elhallgattassák a nemzeti álláspontokat és a Brüsszel-párti erők oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba

– tette hozzá.

A videóban Deutsch Tamás úgy fogalmazott: az eljárás hosszú évek óta tartó történet, amelyet egészében elfogadhatatlannak tart, és amelynek szerinte azonnal véget kell vetni. Állítása szerint Brüsszelnek már nincs semmilyen indoka arra, hogy politikai okokból továbbra is fenntartsa az eljárást. Hangsúlyozta: Magyarország az első, és hozzátette, hogy a magyar emberek melletti kiállás jegyében kezdeményezték a szerinte szégyenteljes hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
