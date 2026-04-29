Brüsszel visszaélt a hatalmával, a Fidesz–KDNP képviselői léptek

Elmondása szerint kezdeményezésük arra irányul, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága, a LIBE haladéktalanul készítse el azt a határozati javaslatot, amely az eljárás lezárását indítványozza, majd terjessze azt a plenáris ülés elé.
A képviselő a videóban úgy fogalmazott, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták Magyarországgal szemben.
A Tisza Párt választási győzelme után maga Manfred Weber is elismeri, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag a politikai nyomásgyakorlás érdekében alkalmazták Magyarországgal szemben.
– fogalmazott Deutsch.
Soha nem is volt semmilyen valódi jogállamisági probléma, a hetes cikkely szerinti eljárás kizárólag politikai büntetőakció volt. Brüsszel visszaélt a hatalmával, hogy ezzel az eljárással is folyamatos politikai nyomás alatt tartsák Magyarországot, hogy elhallgattassák a nemzeti álláspontokat és a Brüsszel-párti erők oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!