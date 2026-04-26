Mali védelmi minisztere meghalt a dzsihadisták támadásában

A szervezet állítása szerint elfoglalták az északi Kidal várost, miután a tuareg lázadócsoporttal együttműködve sikeres műveletet hajtottak végre a mali hadsereg és orosz zsoldosaik ellen.
Mohamed Elmaouloud Ramadane, az Azawad Felszabadító Front szóvivője vasárnap közölte, hogy nagyrészben ellenőrzik Kidalt, a helyi kormányzó pedig embereivel az országból kivonult ENSZ stabilizációs missziójának (MINUSMA) egykori támaszpontján keresett menedéket – közölte az MTI.
