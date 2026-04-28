Maia SandutámogatásUkrajnaorosz-ukrán háború

Új szereplő léphet be Ukrajna támogatásába: mivel járna Moldova csatlakozása?

Moldova is csatlakozna az Ukrajnát támogató hajlandók koalíciójához, és bár katonai ereje korlátozott, stratégiai elhelyezkedése miatt fontos szerepet játszhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 20:27
Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke Fotó: Costas Baltas Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Franciaország és az Egyesült Királyság által vezetett koalíció mintegy 35 országot tömörít, és már több mint egy éve dolgozik azon, hogy hosszú távú katonai és politikai támogatási keretet biztosítson Ukrajnának. A tervek között szerepel egy úgynevezett megnyugtató erő létrehozása is, amelyet nem közvetlen harci zónákban vetnének be.

A hírek szerint ugyanakkor még nem született végleges döntés arról, hogy Moldova pontosan milyen formában járulna hozzá a koalíció munkájához. Egy moldovai tisztviselő megerősítette: a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

A részvétel ugyanakkor az ország alkotmányos semlegességének keretein belül maradna, hasonlóan más, már részt vevő semleges államokhoz.

Moldova biztonsági helyzetét régóta meghatározza a szakadár Transznyisztriában állomásozó orosz csapatok jelenléte. A mintegy 1500 katona hivatalosan békefenntartóként van jelen, miközben Kisinyov többször is felszólította Moszkvát a kivonásukra. Szakértők szerint azonban éppen ez a helyzet adhat különleges értéket Moldova számára a koalícióban. John Karlsrud szerint az ország stratégiai elhelyezkedése jelentős előnyt biztosíthat.

Először is a csapatoknak nem kell majd alkudozniuk az országba való bejutásért vagy az országon belüli mozgásért, ami már önmagában is egy jelentős előny

 – fogalmazott.

A szakértő hozzátette: Moldova akár bázisokat is biztosíthat a koalíciónak, ami kulcsfontosságú lehet a térségben zajló műveletek támogatásában.

A döntés ugyanakkor nagyban függ attól is, hogy az Egyesült Államok milyen biztonsági garanciákat hajlandó nyújtani, például hírszerzési együttműködés vagy légvédelmi támogatás formájában.

Borítókép: Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu