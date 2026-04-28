Új szereplő léphet be Ukrajna támogatásába: mivel járna Moldova csatlakozása?

A Franciaország és az Egyesült Királyság által vezetett koalíció mintegy 35 országot tömörít, és már több mint egy éve dolgozik azon, hogy hosszú távú katonai és politikai támogatási keretet biztosítson Ukrajnának. A tervek között szerepel egy úgynevezett megnyugtató erő létrehozása is, amelyet nem közvetlen harci zónákban vetnének be.

A hírek szerint ugyanakkor még nem született végleges döntés arról, hogy Moldova pontosan milyen formában járulna hozzá a koalíció munkájához. Egy moldovai tisztviselő megerősítette: a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

A részvétel ugyanakkor az ország alkotmányos semlegességének keretein belül maradna, hasonlóan más, már részt vevő semleges államokhoz.