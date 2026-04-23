Döbbenetes diszkrimináció a brit fővárosban: csak muszlimoknak adnak lakást

A Facebookon, a Gumtree-n és a Telegramon megjelent hirdetésekben gyakran szerepelnek olyan kitételek, mint a „csak muszlimoknak”, „két muszlim fiúnak vagy két muszlim lánynak”, illetve „muszlim előnyben”. Más hirdetések kifejezetten pandzsábi vagy gudzsaráti nyelvűekhez szólnak, miközben a platformokon férfiaknak szóló álláshirdetések is megjelentek.
A Facebookon a Roshan Properties nevű cég – amely TikTok-fiókkal is rendelkezik – több tucat hasonló hirdetést tett közzé, például „muszlim fiú előnyben”, „egy kétszemélyes szoba kiadó muszlimoknak”, vagy „pandzsábi fiúnak megfelelő” megfogalmazással. Emellett „csak hinduknak” szóló hirdetések is felbukkantak, sőt olyan bejegyzések is, amelyek vallási alapon kerestek lakhatást, például alkohol- és füstmentes otthont. A Facebook a lap jelzése után eltávolította az érintett oldalt, ugyanakkor a Gumtree-n továbbra is találhatók olyan hirdetések, amelyek kizárólag muszlim vagy hindu bérlőket keresnek.
