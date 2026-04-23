Döbbenetes diszkrimináció a brit fővárosban: csak muszlimoknak adnak lakást

Megdöbbentő, ami Londonban történik: miközben a jogállamiság egyik mintájaként hivatkoznak rá, a lakáspiacon nyíltan vallási alapon válogatják a bérlőket, és nem muszlim jelentkezőket egyszerűen kizárnak. A brit törvényeket semmibe véve tömegesen jelennek meg olyan hirdetések, amelyek „csak muszlimoknak” kínálnak kiadó lakásokat, miközben a diszkrimináció minden formáját tiltja a jogszabály.

2026. 04. 23. 6:43
 A Facebookon, a Gumtree-n és a Telegramon megjelent hirdetésekben gyakran szerepelnek olyan kitételek, mint a „csak muszlimoknak”, „két muszlim fiúnak vagy két muszlim lánynak”, illetve „muszlim előnyben”. Más hirdetések kifejezetten pandzsábi vagy gudzsaráti nyelvűekhez szólnak, miközben a platformokon férfiaknak szóló álláshirdetések is megjelentek.

A Facebookon a Roshan Properties nevű cég – amely TikTok-fiókkal is rendelkezik – több tucat hasonló hirdetést tett közzé, például „muszlim fiú előnyben”, „egy kétszemélyes szoba kiadó muszlimoknak”, vagy „pandzsábi fiúnak megfelelő” megfogalmazással. Emellett „csak hinduknak” szóló hirdetések is felbukkantak, sőt olyan bejegyzések is, amelyek vallási alapon kerestek lakhatást, például alkohol- és füstmentes otthont. A Facebook a lap jelzése után eltávolította az érintett oldalt, ugyanakkor a Gumtree-n továbbra is találhatók olyan hirdetések, amelyek kizárólag muszlim vagy hindu bérlőket keresnek.

A lap szerint ezek a hirdetések sértik a 2010-es esélyegyenlőségi törvényt, amely tiltja a vallási, meggyőződésbeli, faji és más védett tulajdonságok alapján történő megkülönböztetést. 

A szabályozás értelmében a bérbeadók és az ingatlanközvetítők nem határozhatnak meg vallási vagy faji preferenciát, így a „csak muszlimoknak” típusú hirdetések egyértelműen diszkriminatívnak minősülnek. Kivételt jelenthet, ha valaki saját otthonában ad ki szobát, és közös helyiségeket használ a bérlővel.

A vallási alapon meghirdetett lakások London számos kerületében megjelentek, többek között Ilfordban, Newhamben, Barkingben, Dagenhamben, East Hamben, Redbridge-ben, Walthamstowban, Upton Parkban, Harrowban és Newbury Parkban.

A Telegramon a bejegyzések ugyan egy hónap után törlődnek, de a The Telegraph által készített képernyőképek szerint több tucat olyan hirdetés létezik, amely konkrét nemű, vallású vagy nemzetiségű bérlőket keres.

A lap több bérbeadót is felhívott, és több esetben egyértelműen elutasították a nem muszlim érdeklődőket. Robert Jenrick, a Reform UK gazdasági szóvivője „undorítónak és britellenesnek” nevezte a jelenséget. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
