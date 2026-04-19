Hatalmas hibát követett el az indiai ellenzék

Súlyos árat fog fizetni az indiai ellenzék amiatt, hogy rövid távú politikai haszonszerzésből megfúrta a nők parlamenti kvótájának mielőbbi bevezetését célzó törvényt – jelentette ki Narendra Modi indiai miniszterelnök egy hétvégi kabinetülésen. A jobboldali miniszterelnök határozottan leszögezte: a Kongresszus párt és szövetségesei hatalmas hibát követtek el, amikor a nők esélyegyenlősége ellen szavaztak, és gáncsoskodásuknak meglesznek a kemény politikai következményei – hívja fel a figyelmet a The Times of India indiai napilap.

A megbuktatott alkotmánymódosító javaslat történelmi lépés lett volna: a törvényhozás alsóházában (Lok Szabha) és az állami közgyűlésekben a helyek 33 százalékát, azaz egyharmadát garantálta volna a nőknek. Bár a péntek hajnalig tartó, heves vitákkal terhelt voksoláson a javaslat tekintélyes számú, 298 támogató szavazatot kapott, a 230 ellenzéki képviselő ellenállása miatt nem sikerült elérni a módosításhoz szükséges kétharmados többséget.

Narendra Modi a kormányülésen megerősítette: nemzeti kormánya továbbra is elkötelezett az ügy mellett, és legkésőbb a 2029-es választásokig átviszik a rendszeren a nők politikai szerepvállalását támogató reformot. A kormányfő egyúttal világos feladatot adott minisztereinek: vigyék el a vidékiekhez, a legkisebb falvakba is a hírt, és a közösségi médiát is felhasználva mutassák be a lakosságnak az ellenzék valódi, nőellenes arcát.

Az ellenzéki pártok most kétségbeesetten próbálják igazolni a védhetetlent és eltussolni a parlamentben tanúsított botrányos viselkedésüket – emelte ki a miniszterelnök kiemelte.

Miközben az indiai kormánypárt, a BJP (Indiai Néppárt) a nők helyzetének gyakorlati javításán dolgozik, az ellenzék cinikus módon saját győzelmeként ünnepli a társadalmi reform elbukását. Prijanka Gandhi Vadra, a Kongresszus párt vezető politikusa egyenesen a demokrácia győzelmének nevezte, hogy sikerült megakadályozniuk a nők érdemi parlamenti képviseletét biztosító javaslatot.

A baloldali politikus abszurd módon azzal vádolta meg a kabinetet, hogy a nők felhasználásával akar hatalmon maradni, és a föderális struktúra megváltoztatására szőtt összeesküvést.

Ezzel szemben Amit Sah belügyminiszter rávilágított a valóságra: a Kongresszus és a többi akadékoskodó párt egyszerűen megakadályozta egy korszakalkotó, a nők egyenjogúságát a gyakorlatban is elősegítő törvény elfogadását. A kormánypárti politikusok szerint az eset tökéletesen bizonyítja, hogy az ellenzék számára a hangzatos, üres jelszavaknál sokkal fontosabb a nemzeti kormány törekvéseinek mindenáron való akadályozása, még akkor is, ha ezzel az indiai nők millióinak érdekeit árulják el.

