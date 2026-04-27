Hatalmas pofon a háborúpárti politikusoknak: sorra tagadják meg a katonai szolgálatot Németországban

A beszámoló szerint az első negyedévben 2656-an nyújtottak be beadványt, ami már most megközelíti a teljes 2024-es adatot, amikor összesen 2998 kérelem érkezett be.

A kormány egy parlamenti kérdésre adott válasza alapján 2025-ben 3867 beadvány volt, amiről korábban az Augsburger Allgemeine is beszámolt.

Amennyiben a növekedés folytatódik, a beadványok száma 2026-ban elérheti a legmagasabb számot azóta, hogy Németország 2011-ben felfüggesztette a sorkötelezettséget.

A növekvő tendencia hátterében a romló biztonsági környezet, valamint az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati szabályozás állhat.

A jogszabály kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe.