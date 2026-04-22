Teljesen kiakadt a francia elnökjelölt egy ukrán oligarcha százmilliárdos monacói luxuslakásán + videó

Miközben egész Európa hatalmas áldozatokat hoz Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására, egy ukrán oligarcha megvette a világ legdrágább lakását. A 2027-es francia elnökválasztás egyik jelöltje, Dupont-Aignan a közösségi oldalán reagált a monacói ingatlanvásárlásra, ukrán korrupciót emlegetett, és megkérdőjelezte a francia kormány döntéseit. Röviden: háború a népnek, palota az oligarcháknak – összegzett a politikus.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 10:10
Ahmetov egy ötemeletes luxuslakást vásárolt a mareterrai kerületben Forrás: AFP
Nicolas Dupont-Aignan, a Debout la France párt elnöke, aki egyben a 2027-es francia elnökválasztás egyik jelöltje is, új videóval jelentkezett, amiben ukrán luxusbotrányt és korrupciót emleget. Kifogásolja, hogy miközben az Európai Unió kilencvenmilliárd eurót készül küldeni Ukrajnának, addig egy ukrán oligarcha épp most vette meg a világ legdrágább ingatlanát Monacóban – potom 470 millió euróért, vagyis átszámolva közel 171 milliárd forintért.

Fotó: AFP

450 millió euró!  Jól hallották, ennyiért adtak el egy lakást Monacóban, méghozzá a világ legdrágább lakását. És hogy kinek adták el? Ukrajna leggazdagabb emberének

– fakadt ki a francia politikus, aki úgy folytatta, hogy a lakás 2500 négyzetméteres és gyakorlatilag egy egész épületet tesz ki. 

Ezzel egy időben pedig az Európai Unió kilencvenmilliárd eurót tervez küldeni kölcsön formájában Ukrajnának, – amit soha nem fognak visszafizetni –, hogy finanszírozzák a háborút, és így a korrupciót is. Ebből a kilencvenmilliárd euróból mi, franciák 17 milliárdot fogunk fizetni. 17 milliárdot!!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, már szerdán döntés születhet az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hitelről. Dupont-Aignan kifogásolta Sébastien Lecornu, francia miniszterelnök korábbi magyarázatát, miszerint a közel-keleti háború miatt a francia államnak csökkentenie kell a kiadásait mintegy hatmilliárd euróval.

Ha jól értem, 17 milliárdot adunk Ukrajnának, közben hatmilliárddal csökkentjük a franciák kiadásait. Nos, én pontosan az ellenkezőjét javaslom: kisebb hiányt, nulla külföldi támogatást és mindent a saját állampolgárainkra fordítani, akiknek nagy szüksége lenne rá. Ez a józan ész politikája.

Az X közösségi oldalon megosztott videóhoz a politikus ezt írta:

LUXUSBOTRÁNY!

Mit lehet venni 171 milliárd forintért Monacóban?

A Bloomberg értesülései szerint a luxuslakás-vásárláshoz köthető ukrán oligarcha Rinat Ahmetov ukrán üzletember, aki korábban parlamenti képviselő volt Ukrajnában. A hírportál információi szerint Ahmetov egy ötemeletes luxuslakást vásárolt a mareterrai kerületben. A rezidencia a Le Renzo épületben helyezkedik el, és 21 szobával rendelkezik. A lakás teljes alapterülete körülbelül 2500 négyzetméter, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. 

Tartozik hozzá egy privát medence, egy jakuzzi, valamint legalább nyolc parkolóhely is.

Az ingatlanügyletet még 2024-ben zártak le. A Bloomberg milliárdosindexe szerint az üzletember vagyona meghaladja a hétmilliárd dollárt. Fő üzleti tevékenysége az SCM-csoporthoz kötődik, amely a kohászat, bányászat, energetika és ingatlanpiac területén működik. Ahmetov korábban is fektetett be luxusingatlanokba: 2019-ben például kétszázmillió euróért megvásárolta a francia Riviérán található történelmi Les Cédres-villát. 2011-ben pedig állítólag egy penthouse lakást vett London One Hyde Park nevű komplexumában.

Piaci adatok szerint a Mareterra negyedben az árak meghaladják a százezer eurót négyzetméterenként. Egyes ingatlanok több tízmillió euróért kelnek el, a lakások bérleti díja pedig elérheti a havi 150 ezer eurót.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
