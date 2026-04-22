Teljesen kiakadt a francia elnökjelölt egy ukrán oligarcha százmilliárdos monacói luxuslakásán + videó

Nicolas Dupont-Aignan, a Debout la France párt elnöke, aki egyben a 2027-es francia elnökválasztás egyik jelöltje is, új videóval jelentkezett, amiben ukrán luxusbotrányt és korrupciót emleget. Kifogásolja, hogy miközben az Európai Unió kilencvenmilliárd eurót készül küldeni Ukrajnának, addig egy ukrán oligarcha épp most vette meg a világ legdrágább ingatlanát Monacóban – potom 470 millió euróért, vagyis átszámolva közel 171 milliárd forintért.

Egy ukrán oligarcha luxuslakás-vásárlásán teljesen kiakadt egy franci politikus: háború a népnek, palota az oligarcháknak – mondta. Fotó: AFP

450 millió euró! Jól hallották, ennyiért adtak el egy lakást Monacóban, méghozzá a világ legdrágább lakását. És hogy kinek adták el? Ukrajna leggazdagabb emberének

– fakadt ki a francia politikus, aki úgy folytatta, hogy a lakás 2500 négyzetméteres és gyakorlatilag egy egész épületet tesz ki.