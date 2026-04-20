Roger Köppel svájci médiavállalkozó, publicista, a Die Weltwoche hetilap főszerkesztője és kiadója hosszú véleménycikkben elemezte a magyar választások eredményét. Az újságíró szerint Orbán Viktor rácáfolt az őt diktátorként elkönyvelők vádjaira.

2026. 04. 20. 16:16
Roger Köppel szerint sok tényező közrejátszott a magyar választások eredményében, azonban ez nem változtat bizonyos dolgokon. A svájci újságíró szerint ugyanis Orbán Viktor bebizonyította, hogy igazi demokrata, aki képes elismerni vereségét. 

A Die Weltwoche hasábjain Köppel arról írt, hogy Orbán Viktor, akit Brüsszelben és Berlinben „gazemberként” és „autokrataként” bélyegeztek meg, „kecsesen, panasz nélkül lemondott, ahogy az egy tapasztalt államférfihoz illik”.

A választás estéjén gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, hogy aztán azonnal bejelentse az ellenzékbe való átállását. Nincs óvóhely, nincs szükségállapot. Orbán bebizonyította, hogy demokrata, »úriemberi modorral« – élő cáfolata az ellenfelei által rá zúdított sértéseknek

Az újságíró egyúttal jelzi, hogy habár az élet felülírta a szerkesztőség korábbi várakozásait, és nem a nemzeti oldal nyert a választáson, Orbán Viktor eredményei tagadhatatlanok. A főszerkesztő szerint ugyanis a magyar miniszterelnök egy kis európai országot képes volt a perifériáról jelentős szereplővé tenni a világpolitikában. 

Magyarország miniszterelnöke a nagy ligákban játszott, messze meghaladva egy tízmilliós nemzet súlycsoportját. Ez is lehetett az egyik oka annak, hogy brüsszeli politikai riválisai gyakran akadályokat gördítettek az útjába

Köppel szerint egyúttal azt is fontos látni, hogy Orbán Viktor azt a hagyományt követte, amit előtte Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl és vitathatatlanul Franz Josef Strauss is, amivel hozzájárult a baloldali világrendtől való elszakadáshoz. „Orbán volt az egyetlen védőbástya a nyitott határok és a tömeges migráció, valamint az ebből fakadó kulturális elidegenedés ellen, egy szabadságharcos, akinek Magyarország függetlensége kiemelkedő fontosságú volt” – fogalmazott a szerző. 

A svájci újságíró szerint Orbán Viktor azt az egyensúlypolitikát folytatta, amelyet Németországnak ma valójában kellene képviselnie, azaz hogy minden hatalmi központtal párbeszédet tart fenn. Mégis éppen a németek támadták a leghevesebben a békeszerető politikust, míg Merz kancellár, aki vak a történelemre, hagyja, hogy Európa kétfrontos konfliktusba süllyedjen az Egyesült Államokkal és Oroszországgal szemben.

Politikai ellenfelei azzal vádolják Orbánt, hogy elhanyagolja a gazdaságot, és hagyja, hogy a haverság hálója kifejlődjön, amely még a saját családjára is kiterjed. Furcsán hangzanak az ilyen vádak Brüsszelből, a nepotizmus és az alkalmatlan gazdaságirányítás központjából

Köppel szerint azonban akárhonnan is nézzük, Orbán Viktornak hálával tartoznak azok, akik nem egy baloldali ideológia által vezérelt, központosított Európai Unióban akarnak élni. A főszerkesztő a publicisztika végén egyébként kitért Magyar Péterre is, jelezve, hogy „karrieristával van dolgunk, egy ravasz, gyilkos ösztönnel rendelkező figurával”.

Köppel egyúttal megjegyezte, hogy „az újonnan érkezőnek még bizonyítania kell”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
