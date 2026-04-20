Roger Köppel szerint sok tényező közrejátszott a magyar választások eredményében, azonban ez nem változtat bizonyos dolgokon. A svájci újságíró szerint ugyanis Orbán Viktor bebizonyította, hogy igazi demokrata, aki képes elismerni vereségét.

A Die Weltwoche hasábjain Köppel arról írt, hogy Orbán Viktor, akit Brüsszelben és Berlinben „gazemberként” és „autokrataként” bélyegeztek meg, „kecsesen, panasz nélkül lemondott, ahogy az egy tapasztalt államférfihoz illik”.

A választás estéjén gratulált ellenfelének, Magyar Péternek, hogy aztán azonnal bejelentse az ellenzékbe való átállását. Nincs óvóhely, nincs szükségállapot. Orbán bebizonyította, hogy demokrata, »úriemberi modorral« – élő cáfolata az ellenfelei által rá zúdított sértéseknek

– írja Köppel.

Az újságíró egyúttal jelzi, hogy habár az élet felülírta a szerkesztőség korábbi várakozásait, és nem a nemzeti oldal nyert a választáson, Orbán Viktor eredményei tagadhatatlanok. A főszerkesztő szerint ugyanis a magyar miniszterelnök egy kis európai országot képes volt a perifériáról jelentős szereplővé tenni a világpolitikában.