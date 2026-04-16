Kiderült, mitől félnek a tinédzserek – minden ötödik fiatal retteg

Egy új kutatás szerint egyre több brit tinédzser dönt úgy, hogy nem osztja meg politikai nézeteit másokkal, mert fél a negatív reakcióktól. Az Economist Educational Foundation által közzétett felmérést a Brussels Signal szemlézte, a kutatáshoz 10 és 17 év közötti brit diákok válaszait vették alapul.

Minden ötödik brit fiatal inkább hallgat a politikai nézeteiről

Az adatok szerint a 15–17 évesek 22 százaléka, míg a 10–14 évesek 19 százaléka inkább nem mondja ki azokat a politikai nézeteket, amelyeket egyébként fontosnak tart. A diákok attól tartanak, hogy emiatt hátrány érheti őket a tanulmányaik során. A GB News beszámolója szerint a Vote Confident jelentéséből az is kiderül, hogy a tanulók jelentős része az iskolában sem beszél szívesen politikáról. Mindkét korcsoportban 22 százalék mondta azt, hogy már kérték őket arra, hagyják abba az ilyen jellegű beszélgetéseket. A kutatás arra is rávilágít, hogy sok fiatal bizonytalannak érzi magát ezekben a helyzetekben.

Többen attól tartanak, hogy megbántanak másokat, ha nyíltan véleményt mondanak.

Egy tanár szerint az idősebb diákok öntudatosak, de hamar rájönnek, hogy nem tudnak eleget a politikáról. A felmérés előzménye, hogy a brit Munkáspárt kormánya a szavazati korhatár 16 évre csökkentését tervezi. A törvényjavaslatot most vizsgálják az alsóházban. A számok alapján ugyanakkor sok fiatal nem érzi magát felkészültnek erre a lépésre.

A 15–17 évesek 44 százaléka mondta azt, hogy nem állna készen a szavazásra, míg 45 százalékuk szerint nem is kellene 16 éves kortól választójogot adni.

Tiffany Smyly, az Economist Educational Foundation igazgatója szerint ez komoly problémát jelez. „Ha a tinédzserek attól tartanak, hogy következmények érik őket az iskolában, akkor nem fogják megosztani a véleményüket sem az iskolában, sem a barátaikkal – fogalmazott. Hozzátette: – Ehelyett inkább olyan csoportokban vagy fórumokon beszélgetnek, ahol szabadabban elmondhatják a véleményüket, és ott könnyen szélsőségesebb irányba tolódhatnak a nézeteik.”

Flora Letanka, az alapítvány vezérigazgatója szerint a fiatalok érdeklődnek a politika iránt, de fontos lenne, hogy ezt biztonságos környezetben tehessék meg.

Figyelmeztetett: ha ez nem adott, akkor a közösségi média polarizálóhatása könnyen befolyásolhatja őket. A kritikusok szerint az olyan kényes témák miatt, mint a nem, a faj vagy a bevándorlás, egyre inkább visszaszorul a nyílt vita. Nem új keletű problémáról van szó.

Egy 2021-es YouGov-felmérés szerint a britek 57 százaléka időnként öncenzúrát alkalmaz, mert tart a negatív reakcióktól.

Az elmúlt években több brit iskolai ügy is napvilágra került, amelyekben diákokat vagy tanárokat értek szankciók a véleményük miatt. Ezek közül több eset bíróságig jutott.