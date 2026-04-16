Kiderült, mitől félnek a tinédzserek – minden ötödik fiatal retteg

politikai nézetEgyesült Királyságdiákpolitikaöncenzúratanár

Kiderült, mitől rettegnek a tinédzserek. Egy friss felmérés szerint minden ötödik brit fiatal inkább hallgat a politikai nézeteiről, mert fél a következményektől. Az elmúlt években több olyan eset is történt, amikor diákokat vagy tanárokat szankcionáltak a véleményük miatt. A kutatás azt is megmutatta, hogy sok diák az iskolában sem mer nyíltan beszélni ezekről a kérdésekről.

Sebők Barbara
2026. 04. 16. 17:08
A tanulók jelentős része az iskolában sem beszél szívesen politikáról Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy új kutatás szerint egyre több brit tinédzser dönt úgy, hogy nem osztja meg politikai nézeteit másokkal, mert fél a negatív reakcióktól. Az Economist Educational Foundation által közzétett felmérést a Brussels Signal szemlézte, a kutatáshoz 10 és 17 év közötti brit diákok válaszait vették alapul.

Minden ötödik brit fiatal inkább hallgat a politikai nézeteiről

Az adatok szerint a 15–17 évesek 22 százaléka, míg a 10–14 évesek 19 százaléka inkább nem mondja ki azokat a politikai nézeteket, amelyeket egyébként fontosnak tart. A diákok attól tartanak, hogy emiatt hátrány érheti őket a tanulmányaik során. A GB News beszámolója szerint a Vote Confident jelentéséből az is kiderül, hogy a tanulók jelentős része az iskolában sem beszél szívesen politikáról. Mindkét korcsoportban 22 százalék mondta azt, hogy már kérték őket arra, hagyják abba az ilyen jellegű beszélgetéseket. A kutatás arra is rávilágít, hogy sok fiatal bizonytalannak érzi magát ezekben a helyzetekben. 

Többen attól tartanak, hogy megbántanak másokat, ha nyíltan véleményt mondanak. 

Egy tanár szerint az idősebb diákok öntudatosak, de hamar rájönnek, hogy nem tudnak eleget a politikáról. A felmérés előzménye, hogy a brit Munkáspárt kormánya a szavazati korhatár 16 évre csökkentését tervezi. A törvényjavaslatot most vizsgálják az alsóházban. A számok alapján ugyanakkor sok fiatal nem érzi magát felkészültnek erre a lépésre. 

A 15–17 évesek 44 százaléka mondta azt, hogy nem állna készen a szavazásra, míg 45 százalékuk szerint nem is kellene 16 éves kortól választójogot adni.

Tiffany Smyly, az Economist Educational Foundation igazgatója szerint ez komoly problémát jelez. „Ha a tinédzserek attól tartanak, hogy következmények érik őket az iskolában, akkor nem fogják megosztani a véleményüket sem az iskolában, sem a barátaikkal – fogalmazott. Hozzátette: – Ehelyett inkább olyan csoportokban vagy fórumokon beszélgetnek, ahol szabadabban elmondhatják a véleményüket, és ott könnyen szélsőségesebb irányba tolódhatnak a nézeteik.”

Flora Letanka, az alapítvány vezérigazgatója szerint a fiatalok érdeklődnek a politika iránt, de fontos lenne, hogy ezt biztonságos környezetben tehessék meg. 

Figyelmeztetett: ha ez nem adott, akkor a közösségi média polarizálóhatása könnyen befolyásolhatja őket. A kritikusok szerint az olyan kényes témák miatt, mint a nem, a faj vagy a bevándorlás, egyre inkább visszaszorul a nyílt vita. Nem új keletű problémáról van szó. 

Egy 2021-es YouGov-felmérés szerint a britek 57 százaléka időnként öncenzúrát alkalmaz, mert tart a negatív reakcióktól.

Az elmúlt években több brit iskolai ügy is napvilágra került, amelyekben diákokat vagy tanárokat értek szankciók a véleményük miatt. Ezek közül több eset bíróságig jutott.

Sok diák az iskolában sem mer nyíltan beszélni ezekről a kérdésekről
Egy 2025 februárjában hozott ítélet szerint például jogellenesen bocsátották el Kristie Higgs hittantanárt egy gloucestershire-i iskolából, miután a közösségi médiában bírálta az LMBTQ+ tananyagokat. Hasonló volt Joshua Sutcliffe matematikatanár esete is, akit 2023-ban bocsátottak el, majd később a szakmából is kizárták, mert egy transznemű diák esetében a születési névmásokat használta. A döntést 2024-ben a legfelsőbb bíróság is helybenhagyta.

Kevin Lister tanárt 2022-ben küldték el, mert nem volt hajlandó használni egy diák által preferált nevet és névmást.

Diákokat is megbüntettek, például mert uniós zászlóval díszített ruhát viseltek vagy rendezvényeken mondtak beszédet. Egy 12 éves lányt pedig nem engedtek felszólalni egy kulturális eseményen, mert azt nem tartották megfelelőnek.

Franciaországban sem jobb a helyzet

Nemrég arról írt lapunk, hogy egyre súlyosabb méreteket ölt a pedagógusok elleni iskolai erőszak Franciaországban. A jelenség mögött gyakran a családokkal kiéleződő konfliktusok állnak, amelyeket sokszor alaptalan, rágalmazó vádak szítanak, és ezek a tanárok mindennapjait is megnehezítik. A probléma súlyosságát jól mutatja Samuel Paty esete: a pedagógust 2020-ban egy iszlamista a nyílt utcán fejezte le, miután diákjai valótlanságokat terjesztettek róla és rasszistának bélyegezték. 

Nem lehet meghalni a tanításban

– mondta egy rendezvényen Maxime Reppert, a Snalc tanárszakszervezet alelnöke, aki Montpellier-ben tartott előadást az erőszak elleni fellépésről. Egy másik megszólaló, aki 35 éve tanít idegen nyelvet, azt mondta, a helyzet folyamatosan romlik. 

Elviselhetetlenné vált a helyzet. Nem tehetünk vagy mondhatunk semmit anélkül, hogy vádat ne emelnének ellenünk

– fogalmazott.

Borítókép: Jelenet a Kick-Ass 2 című filmből (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
