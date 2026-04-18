Rutte: Amerikai kilépésétől nem kell tartani, de Európának erősebbé kell válnia

Donald Trump amerikai elnök a NATO-val kapcsolatban megfogalmazott éles kritikája után az európai közbeszédet hónapok óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy magára marad-e a kontinens egy esetleges orosz agresszióval szemben. Mark Rutte, a szövetség főtitkára a német Weltnek adott nyilatkozatában árulta el ezzel kapcsolatos véleményét.

Mint arról beszámoltunk, Trump papírtigrisnek nevezte a NATO-t, és kijelentette, hogy „komolyan fontolgatja” az USA kilépését, miután nehezményezte, hogy a szövetségesek nem nyújtottak kellő támogatást Washingtonnak az iráni konfliktus során.

Rutte ennek ellenére leszögezte: nem látja reális esélyét annak, hogy az Egyesült Államok elhagyná a védelmi szövetséget.

Nem látom, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból

– fogalmazott.

Ugyanakkor elismerte, hogy érti Trump frusztrációját. A főtitkár szerint a jelenlegi helyzet valójában egy lehetőség arra, hogy az európai országok felszámolják a „kiüresedett függőséget”, és egy valódi, egyenrangú partnerségen alapuló transzatlanti szövetséget építsenek fel.

Európa nagyobb szerepet akar vállalni a NATO-ban. Ez jó hír. Ez egy fejlődés az egészségtelen függőségtől egy valódi partnerségen alapuló transzatlanti szövetség felé

– emelte ki Rutte, aki szerint a folyamat már elindult.

Ebben a tekintetben Berlin magatartását nevezte irányadónak: Németország jelentős lépéseket tett hadiiparának fejlesztése és védelmi kiadásainak növelése érdekében, ami a főtitkár szerint példaként szolgálhat a többi tagállam számára is.

A biztonsági fenyegetések már régen túlmutatnak az európai kontinens határain – hangsúlyozta a NATO főtitkára. Kiemelte Irán destabilizáló szerepét, amely nemcsak a Közel-Keleten, hanem globálisan is „a káosz exportőreként” működik. Rutte szerint Teherán, Pekinggel és Phenjannal karöltve, aktívan támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúja során, az iráni rakétaprogram és a terrorcsoportok (mint a Hamász és a Hezbollah) támogatása pedig

közvetlen fenyegetést jelent az európai biztonságra is.

A védelem megerősítése azonban nincs ingyen. Rutte emlékeztetett a tavalyi hágai csúcstalálkozón elfogadott célkitűzésre: 2035-ig minden tagállamnak a GDP-je öt százalékát kellene a védelemre fordítania. A főtitkár szerint a biztonság megőrzéséhez elengedhetetlen a hadiipari kapacitások radikális bővítése.