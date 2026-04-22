Sikerült elkapni az „évszázad lopásával” vádolt milliárdost, el is ítélték, de szerinte ez a politika miatt van

Tizenkilenc év börtönnel sújtották szerdán Moldovában az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc milliárdos üzletembert, aki egykor nagy politikai befolyással is bírt az országban.

2026. 04. 22. 17:27
Vladimir Plahotniuc Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A bíróság minden vádpontban – bűnszervezet alapítása, pénzmosás és csalás – bűnösnek mondta ki. A szabadságvesztés mellett 60 millió dollárnak megfelelő vagyonelkobzásra is ítélték.

A 60 éves Plahotniuc, aki nem volt jelen a bírósági tárgyaláson, korábban tagadta, hogy elkövetett volna bármiféle szabálytalanságot. Ártatlanságát bizonygatta, és azt mondta, az ellene indított per politikai indíttatású. Védője illegálisnak nevezte a bírósági döntést, amit azzal indokolt, hogy az eljárást sietve folytatták le. A döntés még nem jogerős, fellebbezés nyújtható be ellene.

A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt, a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből. Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 12 százalékát tette ki.

A korábbi politikus, akit az Interpol által tavaly februárban kiadott nemzetközi körözés alapján július 21-én Athénban vettek őrizetbe, amikor egy Dubajba tartó repülőjáratra akart felszállni, tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

Vladimir Plahotniuc 2019-ben hagyta el Moldovát, miután politikai pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokba menekült, ahonnan 2020-ban kiutasították, majd 2022-ben szankciós listára helyezték korrupció miatt. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.

Görögország tavaly szeptemberben adta ki Moldovának.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
