Sikerült elkapni az „évszázad lopásával” vádolt milliárdost, el is ítélték, de szerinte ez a politika miatt van

A 60 éves Plahotniuc, aki nem volt jelen a bírósági tárgyaláson, korábban tagadta, hogy elkövetett volna bármiféle szabálytalanságot. Ártatlanságát bizonygatta, és azt mondta, az ellene indított per politikai indíttatású. Védője illegálisnak nevezte a bírósági döntést, amit azzal indokolt, hogy az eljárást sietve folytatták le. A döntés még nem jogerős, fellebbezés nyújtható be ellene.

A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt, a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből. Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 12 százalékát tette ki.