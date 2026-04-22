Kollégiumban szülte meg a gyermekét a tizenéves lány, emberölés miatt ítélték el

Három év javítóintézeti nevelést rendelt el a Pécsi Ítélőtábla szerdán tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt arra a tizenéves lányra, aki egy kollégiumi mosdóban szülte meg, majd magára hagyta gyermekét 2024 januárjában – közölte a bíróság.

Forrás: MTI2026. 04. 22. 16:44
A táblabíróság közleményében azt írta, hogy a fiatalkorú vádlott titkolta terhességét, majd 2024 januárjában – várandóssága 28. hetében – középiskolája kollégiumának mosdójában szülte meg gyermekét, aki a vécékagyló lefolyórészébe érkezett.

A vádlott kézzel eltépte a köldökzsinórt, majd – bár tisztában volt azzal, hogy a gyermek meghalhat – visszament a szobájába. Mivel erősen vérzett, szólt a szobatársának, aki értesítette az egyik nevelőt, ő hívta ki a mentőket, de az orvos már csak az újszülött halálát tudta megállapítani.

Első fokon a Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlott bűnösségét tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében állapította meg, és vele szemben négy év javítóintézeti nevelést rendelt el.

A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a javítóintézeti nevelés idejét három évre enyhítette szerdai határozatával. Az ítélet jogerős.

