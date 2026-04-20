Magyar PéterFideszOrbán ViktorVálasztás 2026Szerbia

A volt szerb miniszterelnök szerint a Fidesz nagyon hamar ismét győztes párt lesz

A Szerb Haladó Párt elnöke bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz a szerb–magyar kapcsolatok jelentőségével. A volt szerb kormányfő úgy fogalmazott: Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 7:16
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén az országgyűlési választást követően a Bálna Honvédelmi Központban 2026. április 12-én
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén az országgyűlési választást követően a Bálna Honvédelmi Központban 2026. április 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Milos Vucsevics, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, Szerbia korábbi miniszterelnöke bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz Szerbia és Magyarország kapcsolatainak jelentőségével, és törekedni fog azok további erősítésére.

Milos Vucsevics volt szerb miniszterelnök (Fotó: AFP)
Milos Vucsevics volt szerb miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Pink Televízió vendégeként a politikus bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőivel, és hangsúlyozta, hogy az SNS továbbra is elkötelezett a VMSZ-szel fennálló stratégiai partnerség mellett. 
Köszönetet mondott Orbán Viktornak és kabinetjének a szerb–magyar kapcsolatok javításáért.

Sohasem lehet úgy politizálni, hogy egyik ország helyzetét egyszerűen átmásoljuk és átültetjük egy másik államba. Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad. Nem fordulunk el tőle. Hálásak vagyunk Orbánnak és kabinetjének a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok enyhüléséért. Neki, Alekszandar Vucsicsnak és a néhai Pásztor Istvánnak köszönhetően ezek a kapcsolatok olyan szintre jutottak, amilyenről korábban álmodni sem mertünk. Tanúsítani tudom, mennyit változtak ezek a kapcsolatok a gyakorlatban. Ez a mindennapokban is érezhető. Orbán Viktor elveszítette a választásokat, Magyar Péter győzött, és mi gratulálunk neki. Orbán a vereségben sem alázta meg magát. Még azon az estén elismerte a vereséget. Megmutatta, hogyan viselkednek a tisztességes emberek a politikában. Jegyezzék meg: a Fidesz nagyon hamar ismét versenyképes és győztes párt lesz. Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban

– hangsúlyozta Milos Vucsevics. 
Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos. 

Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon

 – mondta. 
Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Alekszandar Vucsics államfő is egyértelművé tette. 
A vajdasági magyarok helyzetéről szólva kiemelte: az SNS továbbra is stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re. 
Ez Tomiszlav Nikolics volt köztársasági elnök, Alekszandar Vucsics államfő és a néhai Pásztor István „fontos öröksége, és ezt meg fogjuk őrizni, partnerségünk szilárd és stabil” – mondta.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a Tisza Párt megpróbálhat akár saját testvérpártot is létrehozni Szerbiában.

 

