A volt szerb miniszterelnök szerint a Fidesz nagyon hamar ismét győztes párt lesz

Milos Vucsevics, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, Szerbia korábbi miniszterelnöke bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz Szerbia és Magyarország kapcsolatainak jelentőségével, és törekedni fog azok további erősítésére.
A Pink Televízió vendégeként a politikus bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőivel, és hangsúlyozta, hogy az SNS továbbra is elkötelezett a VMSZ-szel fennálló stratégiai partnerség mellett.
Köszönetet mondott Orbán Viktornak és kabinetjének a szerb–magyar kapcsolatok javításáért.
Sohasem lehet úgy politizálni, hogy egyik ország helyzetét egyszerűen átmásoljuk és átültetjük egy másik államba. Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad. Nem fordulunk el tőle. Hálásak vagyunk Orbánnak és kabinetjének a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok enyhüléséért. Neki, Alekszandar Vucsicsnak és a néhai Pásztor Istvánnak köszönhetően ezek a kapcsolatok olyan szintre jutottak, amilyenről korábban álmodni sem mertünk. Tanúsítani tudom, mennyit változtak ezek a kapcsolatok a gyakorlatban. Ez a mindennapokban is érezhető. Orbán Viktor elveszítette a választásokat, Magyar Péter győzött, és mi gratulálunk neki. Orbán a vereségben sem alázta meg magát. Még azon az estén elismerte a vereséget. Megmutatta, hogyan viselkednek a tisztességes emberek a politikában. Jegyezzék meg: a Fidesz nagyon hamar ismét versenyképes és győztes párt lesz. Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban
– hangsúlyozta Milos Vucsevics.
Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos.
Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon
– mondta.
Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Alekszandar Vucsics államfő is egyértelművé tette.
A vajdasági magyarok helyzetéről szólva kiemelte: az SNS továbbra is stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re.
Ez Tomiszlav Nikolics volt köztársasági elnök, Alekszandar Vucsics államfő és a néhai Pásztor István „fontos öröksége, és ezt meg fogjuk őrizni, partnerségünk szilárd és stabil” – mondta.
Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a Tisza Párt megpróbálhat akár saját testvérpártot is létrehozni Szerbiában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!