Damaszkusz nemet mondott?

A fejleményre közösségi oldalán reagált Deák Dániel, aki úgy fogalmazott:

Ha egyszer beengeded őket, nem szabadulsz tőlük.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet jól mutatja a migráció hosszú távú következményeit és az európai döntések súlyát.

Szír migránsok Németországban

A kérdés évek óta napirenden van Európában, különösen Németország esetében, amely a 2015-ös migrációs hullám idején jelentős számú szír menedékkérőt fogadott be. Azóta is visszatérő vita, hogy miként lehet kezelni azok helyzetét, akik nem kapnak tartós tartózkodási jogot, vagy akiknek a hazatérése politikai, biztonsági vagy diplomáciai akadályokba ütközik.

Angela Merkel korábbi német kancellár (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Soeder)

Szíria döntése rávilágít arra, hogy a visszatoloncolási megállapodások gyakorlati megvalósítása sok esetben nem kizárólag az európai országokon múlik. A kibocsátó államok együttműködése nélkül a folyamatok könnyen elakadnak, ami tovább nehezíti az uniós tagállamok mozgásterét.