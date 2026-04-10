Damaszkusz nemet mondott?

Szíria elutasította Németország megkeresését, így mintegy 700 ezer szír migráns visszatérése került le a napirendről, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.

Forrás: Instagram2026. 04. 10. 13:48
Szír aktivisták felirata a berlini Brandenburgi kapun Fotó: Stefan Frank Forrás: Middle East Images/AFP
A szír migránsok maradnak. A migrációs vita ismét reflektorfénybe került, miután Szíria visszautasította Németország azon kérését, hogy fogadja vissza a területén tartózkodó szír állampolgárok jelentős részét. A döntés értelmében mintegy 700 ezer ember hazatérése nem valósul meg.

Szír migránsok tartanak Németországba (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A fejleményre közösségi oldalán reagált Deák Dániel, aki úgy fogalmazott: 

Ha egyszer beengeded őket, nem szabadulsz tőlük.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet jól mutatja a migráció hosszú távú következményeit és az európai döntések súlyát.

A kérdés évek óta napirenden van Európában, különösen Németország esetében, amely a 2015-ös migrációs hullám idején jelentős számú szír menedékkérőt fogadott be. Azóta is visszatérő vita, hogy miként lehet kezelni azok helyzetét, akik nem kapnak tartós tartózkodási jogot, vagy akiknek a hazatérése politikai, biztonsági vagy diplomáciai akadályokba ütközik.

Szíria döntése rávilágít arra, hogy a visszatoloncolási megállapodások gyakorlati megvalósítása sok esetben nem kizárólag az európai országokon múlik. A kibocsátó államok együttműködése nélkül a folyamatok könnyen elakadnak, ami tovább nehezíti az uniós tagállamok mozgásterét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

