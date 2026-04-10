A szír migránsok maradnak. A migrációs vita ismét reflektorfénybe került, miután Szíria visszautasította Németország azon kérését, hogy fogadja vissza a területén tartózkodó szír állampolgárok jelentős részét. A döntés értelmében mintegy 700 ezer ember hazatérése nem valósul meg.
Damaszkusz nemet mondott?
Szíria elutasította Németország megkeresését, így mintegy 700 ezer szír migráns visszatérése került le a napirendről, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.
A fejleményre közösségi oldalán reagált Deák Dániel, aki úgy fogalmazott:
Ha egyszer beengeded őket, nem szabadulsz tőlük.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet jól mutatja a migráció hosszú távú következményeit és az európai döntések súlyát.
Szír migránsok Németországban
A kérdés évek óta napirenden van Európában, különösen Németország esetében, amely a 2015-ös migrációs hullám idején jelentős számú szír menedékkérőt fogadott be. Azóta is visszatérő vita, hogy miként lehet kezelni azok helyzetét, akik nem kapnak tartós tartózkodási jogot, vagy akiknek a hazatérése politikai, biztonsági vagy diplomáciai akadályokba ütközik.
Szíria döntése rávilágít arra, hogy a visszatoloncolási megállapodások gyakorlati megvalósítása sok esetben nem kizárólag az európai országokon múlik. A kibocsátó államok együttműködése nélkül a folyamatok könnyen elakadnak, ami tovább nehezíti az uniós tagállamok mozgásterét.
További Külföld híreink
Borítókép: Szír aktivisták felirata a berlini Brandenburgi kapun (Fotó: Middle East Images/AFP/Stefan Frank)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
