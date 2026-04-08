Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Itt a válasz az összeesküvés-hívőknek és a fakenewsgyáros Magyar Péternek: nem akármilyen ukrán fenyegetés lepleződött le

Az Ellenpont értesülései szerint a Zelenszkijhez köthető katonai szakértő úgy látja: világszerte célponttá válhatnak a gázvezetékek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 7:33
Arrogánsan reagált az ukrán műsorvezető a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra
Az Ellenpont egy ukrán YouTube-csatornán közzétett interjúra hívja fel a figyelmet, amelyben Roman Szvitan, Zelenszkijhez közel álló, ismert ukrán katonai szakértő már márciusban – tehát hetekkel a Török Áramlat elleni merényletkísérlet előtt – arról beszélt: Oroszországgal szemben bármilyen eszköz alkalmazható. A cikk szerint külön kiemelte, hogy az orosz gazdaság, azon belül pedig az energiaszállítás kiemelt célpontnak számít, és az orosz gázvezetékek a világ bármely pontján támadhatók lehetnek.

Roman Szvitan ukrán katonai szakértő a Hírgyár című műsorban ismertette a támadás ukrán értelmezését (Képernyőfotó: Youtube)
Roman Szvitan ukrán katonai szakértő a Hírgyár című műsorban ismertette a támadás ukrán értelmezését (Forrás: YouTube)

Amint arról beszámoltunk, a Török Áramlat szerbiai szakaszán vasárnap robbantásos akciót kíséreltek meg végrehajtani. A szerb hatóságok a határ közelében két táskát találtak, bennük mintegy négy kilogramm robbanóanyaggal. A hivatalos megerősítés még nem történt meg, ugyanakkor a feltételezett elkövetőket már azonosíthatták.

Az ukrán fél – az Ellenpont szerint – tagadja az érintettséget, és Oroszországot teszi felelőssé. A portál ugyanakkor azt írja: szakértői vélemények alapján elképzelhető, hogy ukrán szereplők állhatnak a háttérben.

Azonban Roman Szvitan ukrán katonai szakértő a Hírgyár című műsorban ismertette a támadás ukrán értelmezését:

…a háborúban minden eszköz megengedett. Különösen nekünk, mert mi egy olyan ország vagyunk, amely agresszió áldozata lett. […] jogunk van csapást mérni az ellenségre bármilyen elérhető eszközzel, a bolygónk bármely pontján. Sőt ami azt illeti, az űrrel kapcsolatban sincsenek ott tiltások, szóval bárhol megtehetjük.

 

Hozzátette:

[…] az Oroszországi Föderáció csak a gazdasága tönkretételével gyengíthető meg. […] Egy orosz gázszállító, orosz gázzal, maga az orosz gazdaság – így ez számunkra legitim katonai célpont.

Ez az érvelés nem egyedi, és több ukrán közszereplő, köztük Volodimir Zelenszkij is hasonló logikát alkalmazott korábban, például a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Az Ellenpont amerikai jelentésekre hivatkozva azt írja, hogy az ukrán elnök már 2023-ban felvetette a vezeték felrobbantásának lehetőségét.

A cikk idézi Zelenszkij egy korábbi kijelentését is:

Őszinte leszek: én nem javítanám meg. […] Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek

– mondta az ukrán elnök.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. 

A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: A Török Áramlat gázvezeték (Fotó: illusztráció)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu