Járványok pusztítanak az ukrán kiképzőközpontokban

Olha Resetilova katonai ombudsman egy interjúban arról beszélt, hogy a mozgósítottak már eleve legyengült állapotban érkeznek a kiképzésre, mivel hosszabb ideig, nem megfelelő körülmények között voltak a toborzóközpontokban.

Az egészségi állapot romlása így gyakran már az alapkiképzés előtt megkezdődik.

– hívta fel a figyelmet az ombudsman, aki azt is hangsúlyozta, hogy a zárt körülmények és a zsúfoltság is sokat rontanak a helyzeten.

A fertőzések gyorsan terjednek a katonák között.

Ugyanakkor a képzőközpontok sokszor vonakodnak kórházba küldeni a betegeket, mert attól tartanak, hogy a katonák egy része megszökik a kórházból.