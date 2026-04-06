Az egészségügyi ellátás rendkívül hiányos, előfordult, hogy egy hatalmas létesítményben mindössze három orvos dolgozott, miközben a többi szakembert más feladatokra vezényelték át – írta a kiszo.net
Olha Resetilova katonai ombudsman egy interjúban arról beszélt, hogy a mozgósítottak már eleve legyengült állapotban érkeznek a kiképzésre, mivel hosszabb ideig, nem megfelelő körülmények között voltak a toborzóközpontokban.
Az egészségi állapot romlása így gyakran már az alapkiképzés előtt megkezdődik.
– hívta fel a figyelmet az ombudsman, aki azt is hangsúlyozta, hogy a zárt körülmények és a zsúfoltság is sokat rontanak a helyzeten.
A fertőzések gyorsan terjednek a katonák között.
Ugyanakkor a képzőközpontok sokszor vonakodnak kórházba küldeni a betegeket, mert attól tartanak, hogy a katonák egy része megszökik a kórházból.
Borítókép: Járványok pusztítanak az ukrán kiképzőközpontokban -képünk illusztáció (Fotó: AFP)
